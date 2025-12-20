20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

2025 में 145 से अधिक चोरी की मोटरसाइकिलें हुई बरामद, 8 अंतरराज्यीय गिरोहों के सरगना पकड़ाए

बरामद की गई मोटरसाइकिलें मध्य प्रदेश के भोपाल, खंडवा, पन्ना, छतरपुर, सागर, कटनी, टीकमगढ़ सहित उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, महोबा, ललितपुर तथा दिल्ली में पंजीकृत थीं, जिन्हें विभिन्न स्थानों से चोरी किया गया था।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Dec 20, 2025

bike

बरामद की गई मोटरसाइकिलें

वर्ष 2025 में छतरपुर पुलिस ने वाहन चोरी के विरुद्ध सख्त अभियान चलाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 145 से अधिक चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। इस दौरान 8 बड़े अंतरराज्यीय गिरोहों के सरगना और उनके सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है।

भोपाल, झांसी,सागर, कटनी तक से चुराई बाइकें

पुलिस जांच में सामने आया है कि बरामद की गई मोटरसाइकिलें मध्य प्रदेश के भोपाल, खंडवा, पन्ना, छतरपुर, सागर, कटनी, टीकमगढ़ सहित उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, महोबा, ललितपुर तथा दिल्ली में पंजीकृत थीं, जिन्हें विभिन्न स्थानों से चोरी किया गया था।

जनवरी में मिली पहली सफलता

पुलिस के अनुसार जनवरी माह में गणतंत्र दिवस के अवसर पर थाना सिविल लाइन पुलिस ने 26 मोटरसाइकिलें बरामद कर गिरोह के सरगना कृष्ण अवतार राजपूत सहित उसके सदस्यों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद भी अन्य चोरी की मोटरसाइकिलों की बरामदगी की गई।

खजुराहो- राजनगर में भी मिला गिरोह

मार्च माह में होली पर्व के दौरान थाना खजुराहो पुलिस ने गिरोह के सरगना जाहर सिंह बुंदेला एवं उसके साथियों को गिरफ्तार कर जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से चोरी की गई 12 मोटरसाइकिलें बरामद कीं। मई माह में राजनगर थाना पुलिस ने गिरोह के सरगना कुंज बिहारी पटेल सहित सदस्यों को गिरफ्तार कर जिला छतरपुर एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से चोरी की गई 5 मोटरसाइकिलें जब्त कीं।जून मेें जब्त हुई 32 बाइकेंजून माह में थाना कोतवाली पुलिस ने गिरोह के सरगना नीरजमणि उर्फ हल्के अहिरवार एवं उसके साथियों को गिरफ्तार कर छतरपुर, सागर, कटनी, टीकमगढ़, दमोह, ललितपुर और दिल्ली में पंजीकृत 32 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कीं।

नौगांव में भी कार्रवाई

अगस्त माह में थाना नौगांव पुलिस ने गिरोह के सरगना रघुवीर राजपूत एवं उसके सदस्यों को गिरफ्तार कर तीन मोटरसाइकिलें बरामद कीं। इसी दौरान एक अंतरराज्यीय वाहन चोर पुष्पेंद्र उर्फ पुस्सू राजपूत को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई।

सिविल लाइन में 7 मोटरसाइकिल पकड़ाई

अक्टूबर माह में थाना सिविल लाइन पुलिस ने गिरोह के सरगना जयदेव वाजपेयी एवं उसके साथियों को गिरफ्तार कर छतरपुर और झांसी में पंजीकृत 7 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कीं।

कोतवाली में भोपाल से लेकर यूपी से चुराई बाइकें मिलीं

नवंबर माह में थाना कोतवाली पुलिस ने गिरोह के सरगना शाकिर मंसूरी एवं उसके सदस्यों को गिरफ्तार कर छतरपुर, खंडवा, पन्ना और भोपाल में पंजीकृत 21 चोरी की मोटरसाइकिलें जब्त कीं। इसी माह थाना सिविल लाइन पुलिस ने गिरोह के सरगना कल्लू पाल एवं उसके साथियों को गिरफ्तार कर छतरपुर, पन्ना, जालौन, दतिया और महोबा में पंजीकृत 23 मोटरसाइकिलें बरामद कीं।

इन थानों में भी पकड़ाए चोर

इसके अलावा मार्च माह में थाना सिविल लाइन, अप्रेल में थाना ईशानगर एवं लवकुश नगर, जुलाई में थाना सिविल लाइन, अगस्त में थाना कोतवाली एवं नौगांव तथा सितंबर में थाना गौरिहार एवं चंदला पुलिस द्वारा भी वाहन चोरों को गिरफ्तार कर कई मोटरसाइकिलें बरामद की गईं।दिसंबर माह में आरोपी गजेंद्र सिंह उर्फ गर्जन को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल छतरपुर, जटाशंकर मेला क्षेत्र एवं जिला सागर से चोरी की गई 6 मोटरसाइकिलें जब्त की गईं। छतरपुर पुलिस के अनुसार वर्ष 2025 में बरामद की गई सभी मोटरसाइकिलें जिले एवं अन्य जिलों तथा राज्यों से चोरी की गई थीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Dec 2025 10:38 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / 2025 में 145 से अधिक चोरी की मोटरसाइकिलें हुई बरामद, 8 अंतरराज्यीय गिरोहों के सरगना पकड़ाए

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

केन-बेतवा लिंक परियोजना : उत्तर प्रदेश ने 800 करोड़ से नहरों का काम शुरू किया, मध्य प्रदेश अब भी डीपीआर में उलझा

dhodhan dam spot
छतरपुर

रैक आने के बाद भी नहीं मिल रही राहत, वितरण में हो रहीं अनियमितताओं से किसानों में आक्रोश

लाइन में खड़े किसान
छतरपुर

आलू-टमाटर सब्जी खाने से 4 की मौत… होटल का लाइसेंस रद्द

Khajuraho Death Case Gautam hotel and resort license cancelled
छतरपुर

त्रिकूद, गोला फेक, जावेलिन और हर्डल दौड़ में छात्रों ने जीते पदक, यूटीडी टीम ने 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज पदक हासिल किए

run
छतरपुर

औद्योगिक विकास पर मानव संसाधन संकट की चोट, उद्योग एवं व्यापार केंद्र में जीएम सहित 13 पद खाली, योजनाएं ठप, उद्यमी हताश

dic
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.