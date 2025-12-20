2025 में 145 से अधिक चोरी की मोटरसाइकिलें हुई बरामद, 8 अंतरराज्यीय गिरोहों के सरगना पकड़ाए

बरामद की गई मोटरसाइकिलें
वर्ष 2025 में छतरपुर पुलिस ने वाहन चोरी के विरुद्ध सख्त अभियान चलाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 145 से अधिक चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। इस दौरान 8 बड़े अंतरराज्यीय गिरोहों के सरगना और उनके सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस जांच में सामने आया है कि बरामद की गई मोटरसाइकिलें मध्य प्रदेश के भोपाल, खंडवा, पन्ना, छतरपुर, सागर, कटनी, टीकमगढ़ सहित उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, महोबा, ललितपुर तथा दिल्ली में पंजीकृत थीं, जिन्हें विभिन्न स्थानों से चोरी किया गया था।
पुलिस के अनुसार जनवरी माह में गणतंत्र दिवस के अवसर पर थाना सिविल लाइन पुलिस ने 26 मोटरसाइकिलें बरामद कर गिरोह के सरगना कृष्ण अवतार राजपूत सहित उसके सदस्यों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद भी अन्य चोरी की मोटरसाइकिलों की बरामदगी की गई।
मार्च माह में होली पर्व के दौरान थाना खजुराहो पुलिस ने गिरोह के सरगना जाहर सिंह बुंदेला एवं उसके साथियों को गिरफ्तार कर जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से चोरी की गई 12 मोटरसाइकिलें बरामद कीं। मई माह में राजनगर थाना पुलिस ने गिरोह के सरगना कुंज बिहारी पटेल सहित सदस्यों को गिरफ्तार कर जिला छतरपुर एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से चोरी की गई 5 मोटरसाइकिलें जब्त कीं।जून मेें जब्त हुई 32 बाइकेंजून माह में थाना कोतवाली पुलिस ने गिरोह के सरगना नीरजमणि उर्फ हल्के अहिरवार एवं उसके साथियों को गिरफ्तार कर छतरपुर, सागर, कटनी, टीकमगढ़, दमोह, ललितपुर और दिल्ली में पंजीकृत 32 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कीं।
अगस्त माह में थाना नौगांव पुलिस ने गिरोह के सरगना रघुवीर राजपूत एवं उसके सदस्यों को गिरफ्तार कर तीन मोटरसाइकिलें बरामद कीं। इसी दौरान एक अंतरराज्यीय वाहन चोर पुष्पेंद्र उर्फ पुस्सू राजपूत को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई।
अक्टूबर माह में थाना सिविल लाइन पुलिस ने गिरोह के सरगना जयदेव वाजपेयी एवं उसके साथियों को गिरफ्तार कर छतरपुर और झांसी में पंजीकृत 7 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कीं।
नवंबर माह में थाना कोतवाली पुलिस ने गिरोह के सरगना शाकिर मंसूरी एवं उसके सदस्यों को गिरफ्तार कर छतरपुर, खंडवा, पन्ना और भोपाल में पंजीकृत 21 चोरी की मोटरसाइकिलें जब्त कीं। इसी माह थाना सिविल लाइन पुलिस ने गिरोह के सरगना कल्लू पाल एवं उसके साथियों को गिरफ्तार कर छतरपुर, पन्ना, जालौन, दतिया और महोबा में पंजीकृत 23 मोटरसाइकिलें बरामद कीं।
इसके अलावा मार्च माह में थाना सिविल लाइन, अप्रेल में थाना ईशानगर एवं लवकुश नगर, जुलाई में थाना सिविल लाइन, अगस्त में थाना कोतवाली एवं नौगांव तथा सितंबर में थाना गौरिहार एवं चंदला पुलिस द्वारा भी वाहन चोरों को गिरफ्तार कर कई मोटरसाइकिलें बरामद की गईं।दिसंबर माह में आरोपी गजेंद्र सिंह उर्फ गर्जन को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल छतरपुर, जटाशंकर मेला क्षेत्र एवं जिला सागर से चोरी की गई 6 मोटरसाइकिलें जब्त की गईं। छतरपुर पुलिस के अनुसार वर्ष 2025 में बरामद की गई सभी मोटरसाइकिलें जिले एवं अन्य जिलों तथा राज्यों से चोरी की गई थीं।
