2025 में 145 से अधिक चोरी की मोटरसाइकिलें हुई बरामद, 8 अंतरराज्यीय गिरोहों के सरगना पकड़ाए

मार्च माह में होली पर्व के दौरान थाना खजुराहो पुलिस ने गिरोह के सरगना जाहर सिंह बुंदेला एवं उसके साथियों को गिरफ्तार कर जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से चोरी की गई 12 मोटरसाइकिलें बरामद कीं। मई माह में राजनगर थाना पुलिस ने गिरोह के सरगना कुंज बिहारी पटेल सहित सदस्यों को गिरफ्तार कर जिला छतरपुर एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से चोरी की गई 5 मोटरसाइकिलें जब्त कीं।जून मेें जब्त हुई 32 बाइकेंजून माह में थाना कोतवाली पुलिस ने गिरोह के सरगना नीरजमणि उर्फ हल्के अहिरवार एवं उसके साथियों को गिरफ्तार कर छतरपुर, सागर, कटनी, टीकमगढ़, दमोह, ललितपुर और दिल्ली में पंजीकृत 32 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कीं।