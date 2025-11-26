VIT यूनिवर्सिटी हंगामा, ‘स्टूडेंट्स की मौत’ पर बड़ा खुलासा, रजिस्ट्रार ने दिया अपडेट

VIT University uproar Registrar statement on three students death last month(फोटो: पत्रिका)
VIT Univercity Uproar: VIT यूनिवर्सिटी में मंगलवार देर रात करीब 4000 स्टूडेंट्स ने उग्र प्रदर्शन किया। कैंपस में खड़ी बस, कारों में आग लगा दी। वहीं चांसलर के बंगले के एक हिस्से में जमकर तोड़फोड़ भी की। इस दौरान यह बात भी सामने आई जिसमें दावा किया जा रहा है कि दूषित खान-पान से पीलिया की चपेट में आने से पिछले महीने तीन स्टूडेंट्स की मौत भी हुई है। मामले में अब रजिस्ट्रार का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ये जानकारी पूरी तरह से भ्रामक है। यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ।
VIT यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन का कारण भोजन और पानी की गुणवत्ता सहित अन्य समस्याओं को बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स के बीमार होने के बाद से यूनिवर्सिटी प्रबंधन से कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन हर बार शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया। हर बार अनसुनी के चलते मंगलवार को स्टूडेंट्स का गुस्सा ऐसा फूटा कि वो धरना-प्रदर्शन कर रहे थे और उनका ये प्रदर्शन इतना उग्र हुआ कि हिंसा में बदल गया।
स्टूडेंट्स की मौत पर जब पत्रिका ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से बात की तो उनका कहना था मीडिया में ये भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है कि पिछले तीन महीने में यूनिवर्सिटी में तीन स्टूडेंट्स की मौत हुई है। यूनिवर्सिटी में अभी तक किसी भी स्टूडेंट की मौत का मामला नहीं आया है। जिन स्टूडेंट्स में पीलिया के लक्षण मिले थे, उनकी समय पर उचित ट्रीटमेंट दिलवाया गया है। अब उनकी हालत पहले से काफी बेहतर है। उन्होंने कहा कि मेरी अपील लोगों से है कि मीडिया से है कि इस तरह की भ्रामक जानकारियां न फैलाएं।
बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, आष्टा, एसडीओपी आष्टा, तथा आष्टा, जावर, पार्वती, कोतवाली सहित अन्य थानों से पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंच गया था।
अधिकारियों का कहना है कि छात्रों से विस्तृत चर्चा करते हुए उनके मुद्दे सुने गए हैं। उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन भी उन्होंने दिया है।
-1- मेस फूड क्वालिटी में सुधार हो
-2- छात्र प्रतिनिधियों को खाद्य कमेटी में शामिल किया जाए
-3- मेन्यू और फूड कॉस्ट को लेकर पारदर्शिता
-4-हेल्थ और किचन हाईजीन को लेकर नियमित ऑडिट का नियम बनाया जाए
आश्वासन के बाद आज यूनिवर्सिटी और हॉस्टल परिसर की स्थिति पूरी तरह से सामान्य और नियंत्रण में है। परिसर में पर्याप्त पुलिस बल तैनात है तथा स्थिति पर सतत निगरानी रखी जा रही है। रात की घटना में तोड़फोड़ ओर कार बस में आग लगने की घटना के बाद सभी अधिकारी और जिम्मेदार आज बुधवार को भी यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं।
