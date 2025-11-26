VIT यूनिवर्सिटी हंगामा, ‘स्टूडेंट्स की मौत’ पर बड़ा खुलासा, रजिस्ट्रार ने दिया अपडेट

स्टूडेंट्स की मौत पर जब पत्रिका ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से बात की तो उनका कहना था मीडिया में ये भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है कि पिछले तीन महीने में यूनिवर्सिटी में तीन स्टूडेंट्स की मौत हुई है। यूनिवर्सिटी में अभी तक किसी भी स्टूडेंट की मौत का मामला नहीं आया है। जिन स्टूडेंट्स में पीलिया के लक्षण मिले थे, उनकी समय पर उचित ट्रीटमेंट दिलवाया गया है। अब उनकी हालत पहले से काफी बेहतर है। उन्होंने कहा कि मेरी अपील लोगों से है कि मीडिया से है कि इस तरह की भ्रामक जानकारियां न फैलाएं।