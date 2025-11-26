जो बिना डॉ. की सलाह लेते हैं आयुर्वेदिक-होम्योपैथी मेडिसिन, उनके लिए जरूरी खबर

कौन सी सिरप व इसमें मिली जड़ी-बूटियां, हर्बल अर्क या घटक शरीर पर क्या असर डालेंगे यह प्रकृति पर निर्भर करता है। ये प्राकृतिक उपचार होते हुए भी यदि सही तरीके से न लिया जाए तो अन्य गंभीर समस्या को जन्म दे सकते हैं। यदि किसी को एलर्जी है और वह बिना डॉक्टर की सलाह के हर्बल सिरप का सेवन करता है तो इससे एलर्जी की समस्या और बढ़ सकती है। किसी अन्य दवा के साथ मिलकर इनका असर बदल सकता है।