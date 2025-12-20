केन-बेतवा लिंक परियोजना : उत्तर प्रदेश ने 800 करोड़ से नहरों का काम शुरू किया, मध्य प्रदेश अब भी डीपीआर में उलझा

उत्तर प्रदेश सरकार ने बरियारपुर बांध से निकलने वाली दाईं नहर की मरम्मत के लिए 800 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। नहर की लंबाई के अनुसार अलग-अलग टेंडर जारी किए गए हैं और अब इसका पुनर्निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही महोबा जिले में 15 बड़े जलाशयों को केन-बेतवा लिंक परियोजना से भरने के लिए डीपीआर तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने केन नदी पर दो नए बैराज के निर्माण की मंजूरी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से हासिल कर ली है। ये दोनों बैराज बरियारपुर बांध के डाउनस्ट्रीम में बनाए जा रहे हैं और 130 एमसीएम पानी रोकने की क्षमता रखेंगे। इससे उत्तर प्रदेश की 1,92,479 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। पहला बैराज छतरपुर जिले की सीमा पर और दूसरा बांदा शहर के नजदीक भूरागढ़ गांव के पास बनाया जा रहा है।