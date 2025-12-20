20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

केन-बेतवा लिंक परियोजना : उत्तर प्रदेश ने 800 करोड़ से नहरों का काम शुरू किया, मध्य प्रदेश अब भी डीपीआर में उलझा

महोबा जिले में 15 बड़े जलाशयों को केन-बेतवा लिंक परियोजना से भरने के लिए डीपीआर तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने केन नदी पर दो नए बैराज के निर्माण की मंजूरी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से हासिल कर ली है

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Dec 20, 2025

dhodhan dam spot

ढोडऩ बांध निर्माण स्थल

केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत छतरपुर जिले में मध्य प्रदेश के हिस्से के काम लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश ने अपने हिस्से के निर्माण को तेजी से शुरू कर दिया है। केन नदी पर बरियारपुर बांध के डाउनस्ट्रीम में छतरपुर की सीमा पर दो बैराज का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं, बांदा जिले में पानी ले जाने वाली बरियारपुर बांध की दाईं नहर का पुनर्निर्माण उत्तर प्रदेश जलशक्ति विभाग ने शुरू कर दिया है। इसके विपरीत छतरपुर जिले की बाईं नहर का डीपीआर (डिजाइन एवं परियोजना रिपोर्ट) तक तैयार नहीं हो पाया है।

मप्र जल संसाधन विभाग की लापरवाही

मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग के ईई और एसई स्तर के अधिकारियों को परियोजना की सही जानकारी नहीं है। इस लापरवाही का सबसे अधिक खामियाजा छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना जिले के किसानों को भुगतना पड़ेगा। सीमावर्ती जिले होने के कारण आज़ादी के बाद से ही छतरपुर को सिंचाई परियोजनाओं में पिछडऩे का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश द्वारा संचालित संयुक्त परियोजनाओं बरियारपुर, बेनीसागर और उर्मिल में उत्तर प्रदेश का हिस्सा अधिक है। कम वर्षा की स्थिति में पहले उत्तर प्रदेश को पानी दिया जाता है और उसके बाद बचे हुए पानी से मध्य प्रदेश के किसानों को सिंचाई मिलती है। यही भेदभाव अब केन-बेतवा लिंक परियोजना में भी दिख रहा है।

उत्तर प्रदेश ने शुरू किए बड़े निर्माण कार्य

उत्तर प्रदेश सरकार ने बरियारपुर बांध से निकलने वाली दाईं नहर की मरम्मत के लिए 800 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। नहर की लंबाई के अनुसार अलग-अलग टेंडर जारी किए गए हैं और अब इसका पुनर्निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही महोबा जिले में 15 बड़े जलाशयों को केन-बेतवा लिंक परियोजना से भरने के लिए डीपीआर तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने केन नदी पर दो नए बैराज के निर्माण की मंजूरी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से हासिल कर ली है। ये दोनों बैराज बरियारपुर बांध के डाउनस्ट्रीम में बनाए जा रहे हैं और 130 एमसीएम पानी रोकने की क्षमता रखेंगे। इससे उत्तर प्रदेश की 1,92,479 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। पहला बैराज छतरपुर जिले की सीमा पर और दूसरा बांदा शहर के नजदीक भूरागढ़ गांव के पास बनाया जा रहा है।

मध्य प्रदेश का हिस्सा पिछड़ रहा

वहीं, मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग बरियारपुर बांयी नहर के पुनर्निर्माण में अभी तक किसी ठोस कदम पर नहीं पहुंच पाया है। बरियारपुर बाईं नहर 80 किलोमीटर लंबी है और केन नदी की बाढ़ में इसका बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। विभाग इस प्रोजेक्ट को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के समक्ष पेश नहीं कर सका है, जिससे स्वीकृति भी नहीं मिल पाई है।

सीमावर्ती क्षेत्र में सिंचाई का असंतुलन

छतरपुर जिले में स्थित बरियारपुर और उर्मिल बांधों से सिंचाई का 66 प्रतिशत पानी उत्तर प्रदेश और 33 प्रतिशत पानी मध्य प्रदेश को मिलता है। उर्मिल बांध से 60 प्रतिशत पानी छतरपुर और 40 प्रतिशत उत्तर प्रदेश को जा रहा है। इस असंतुलन के कारण छतरपुर के किसान लगातार प्रभावित हो रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर प्रदेश अपने हिस्से का काम तेजी से पूरा कर परियोजना पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश के हिस्से के काम में लगातार देरी और लापरवाही से सीमावर्ती जिलों के किसानों की सिंचाई की चिंता बढ़ती जा रही है।

इनका कहना है

बरियारपुर बाई नहर के लिए शासन की गाइडलाइन का इंतजार है। सर्वे और डीपीआर गाइडलाइन मिलते ही शुरू कराया जाएगा।

उमा गुप्ता, कार्यपालन अभियंता, केन बेतवा लिंक

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Dec 2025 10:35 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / केन-बेतवा लिंक परियोजना : उत्तर प्रदेश ने 800 करोड़ से नहरों का काम शुरू किया, मध्य प्रदेश अब भी डीपीआर में उलझा

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

2025 में 145 से अधिक चोरी की मोटरसाइकिलें हुई बरामद, 8 अंतरराज्यीय गिरोहों के सरगना पकड़ाए

bike
छतरपुर

रैक आने के बाद भी नहीं मिल रही राहत, वितरण में हो रहीं अनियमितताओं से किसानों में आक्रोश

लाइन में खड़े किसान
छतरपुर

आलू-टमाटर सब्जी खाने से 4 की मौत… होटल का लाइसेंस रद्द

Khajuraho Death Case Gautam hotel and resort license cancelled
छतरपुर

त्रिकूद, गोला फेक, जावेलिन और हर्डल दौड़ में छात्रों ने जीते पदक, यूटीडी टीम ने 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज पदक हासिल किए

run
छतरपुर

औद्योगिक विकास पर मानव संसाधन संकट की चोट, उद्योग एवं व्यापार केंद्र में जीएम सहित 13 पद खाली, योजनाएं ठप, उद्यमी हताश

dic
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.