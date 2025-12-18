प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर रोपे पौधे आखिर कहां गए ?

Bhind News वन विभाग की छौलियाना स्थित वन मंडलाधिकारी कार्यालय परिसर स्थित नर्सरी में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सांसद संध्या राय, विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह एवं वन विभाग के संभागीय व जिले के अधिकारियों ने एक दर्जन से अधिक पौधे रोपे थे। पौधरोपण के समय अतिथियों के नामों की तख्तियां भी लगाई गई थीं और शानदार फोटो सेशन भी हुए थे, लेकिन उसके बाद न तो जन प्रतिनिधियों ने कोई ध्यान दिया और न ही वन विभाग ने रोपे गए पौधों की सुध ली। बुधवार को जब प्रधानमंत्री के जन्म दिन पर रोपे गए पौधों की साइट विजिट की तो वहां अधिकांश पौधे नष्ट हो चुके हैं, दो पौधों में एक कुछ अवशेष बचे हैं।G Ram G Bill Passes Lok Sabha Amidst Heavy Protests; Opposition Tears Copies of the Bill
प्रभारी नहीं बता पाए कितने पौधे रोपे
इस साल मई माह से ही जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया गया था, जिसमें लाखों पौधे रोपने का लक्ष्य था। बरसात के दिनों मेंं अभियान के तहत पौधरोपण के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, लेकिन वर्तमान में जिला पंचायत की मनरेगा शाखा यह बताने की स्थिति में नहीं है कि कितने पौधे रोपे गए।एमपी में किसानों को रुला रहा प्याज, यहां 8 हजार बोरी सड़क पर फैंकने की तैयारी
कथन-
-यदि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर रोपे गए पौधे देखरेख के अभाव में सूख गए हैं तो गलत बात है। हम पता करवाएंगे कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ।
संध्या राय, सांसदIndia-Oman CEPA: ओमान में मोदी का जलवा, अब जीरो टैक्स पर बिकेगा भारत का सामान
-पौधरोपण कार्यक्रम तो हुआ था, लेकिन रोपे गए पौधों की देखरेख रेंजर को करनी चाहिए थी। अभी क्या स्थिति है, देखा नहीं है। जांच करवाएंगे कि पौधे कैसे सूखे।
बहादुर सिंह गौड़, एसडीओ, फॉरेस्ट, भिण्ड।