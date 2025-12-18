18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

एम्प्लॉई कॉर्नर

प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर रोपे पौधे आखिर कहां गए ?

पर्यावरणीय समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रोपे गए पौधोंं का वन विभाग रख-रखाव तक नहीं कर पाया। तीन माह के के अंतराल और अक्टूबर के अंत तक बारिश जारी हरने के बावजूद नर्सरी परिसर में रोपे गए पौधे नष्ट हो चुके हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भिंड

image

Ravindra Singh Kushwah

image

Ravindra Singh Kushwah

Dec 18, 2025

देखरेख के अभाव में नष्ट हुए पौधे।

Bhind News वन विभाग की छौलियाना स्थित वन मंडलाधिकारी कार्यालय परिसर स्थित नर्सरी में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सांसद संध्या राय, विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह एवं वन विभाग के संभागीय व जिले के अधिकारियों ने एक दर्जन से अधिक पौधे रोपे थे। पौधरोपण के समय अतिथियों के नामों की तख्तियां भी लगाई गई थीं और शानदार फोटो सेशन भी हुए थे, लेकिन उसके बाद न तो जन प्रतिनिधियों ने कोई ध्यान दिया और न ही वन विभाग ने रोपे गए पौधों की सुध ली। बुधवार को जब प्रधानमंत्री के जन्म दिन पर रोपे गए पौधों की साइट विजिट की तो वहां अधिकांश पौधे नष्ट हो चुके हैं, दो पौधों में एक कुछ अवशेष बचे हैं।
G Ram G Bill Passes Lok Sabha Amidst Heavy Protests; Opposition Tears Copies of the Bill

प्रभारी नहीं बता पाए कितने पौधे रोपे
इस साल मई माह से ही जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया गया था, जिसमें लाखों पौधे रोपने का लक्ष्य था। बरसात के दिनों मेंं अभियान के तहत पौधरोपण के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, लेकिन वर्तमान में जिला पंचायत की मनरेगा शाखा यह बताने की स्थिति में नहीं है कि कितने पौधे रोपे गए।
एमपी में किसानों को रुला रहा प्याज, यहां 8 हजार बोरी सड़क पर फैंकने की तैयारी

कथन-
-यदि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर रोपे गए पौधे देखरेख के अभाव में सूख गए हैं तो गलत बात है। हम पता करवाएंगे कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ।

संध्या राय, सांसद
India-Oman CEPA: ओमान में मोदी का जलवा, अब जीरो टैक्स पर बिकेगा भारत का सामान

-पौधरोपण कार्यक्रम तो हुआ था, लेकिन रोपे गए पौधों की देखरेख रेंजर को करनी चाहिए थी। अभी क्या स्थिति है, देखा नहीं है। जांच करवाएंगे कि पौधे कैसे सूखे।
बहादुर सिंह गौड़, एसडीओ, फॉरेस्ट, भिण्ड।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

18 Dec 2025 02:33 pm

Published on:

18 Dec 2025 02:22 pm

Hindi News / Employee Corner / प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर रोपे पौधे आखिर कहां गए ?

बड़ी खबरें

View All

एम्प्लॉई कॉर्नर

ट्रेंडिंग

कौशल निर्माण के लिए लगातर सीखने की जरूरत

समाचार

झील की सफाई में लापरवाही, स्मार्ट सिटी के दो इंजीनियर का कटेगा वेतन

निगमायुकत ने तालाब का निरीक्षण किया
सागर

Watch the video.. बीएसपी के 40 हजार कर्मियों के वेतन समझौता और सुविधा को लेकर संघर्ष

Watch the video.. बीएसपी के 40 हजार कर्मियों के वेतन समझौता और सुविधा को लेकर संघर्ष
भिलाई

एम्प्लॉयमेंट फेअर:271 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र

एम्प्लॉयमेंट फेअर:271 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र
जोधपुर

देखो.. ठेका श्रमिकों के लिए एक जुट हुए बीएसपी के यूनियन नेता, प्रदर्शन करने उतरे सड़क पर

देखो.. ठेका श्रमिकों के लिए एक जुट हुए बीएसपी के यूनियन नेता, प्रदर्शन करने उतरे सड़क पर
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.