वनग्राम कोल्हूढाना की बैलेंसिंग रॉक देख हर कोई रह जाता है दंग

खेड़ीसावलीगढ़। जिले के ताप्ती अंचल में बारालिंग के समीप ताप्ती नदी के तट पर एक दुर्लभ और औषधीय गरुड़ वृक्ष पाए जाने की जानकारी सामने आई है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार यह वृक्ष केवल औषधीय गुणों से भरपूर ही नहीं, बल्कि इसकी विशेषता यह भी बताई जाती है कि इसकी छाया में कोई भी सांप नहीं जाता। पास के सियार गांव के आदिवासी परिवारों का दावा है कि गरुड़ वृक्ष की मौजूदगी के कारण उनके गांव में सांपों का भय लगभग समाप्त हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस वृक्ष की फलियों को विधिवत आमंत्रण और पूजन के बाद लाल कपड़े में बांधकर घर के पूजा स्थल पर रखने से घर और आसपास नाग जाति के सांप नहीं आते। यह विश्वास वर्षों से गांव में प्रचलित है और कई जानकार भी इस मान्यता से पूरी तरह इनकार नहीं करते। बताया जाता है कि इस गरुड़ वृक्ष की पहचान लगभग 50 वर्ष पूर्व भोपाल के पास भीमबेटका क्षेत्र के निवासी संत रामदास महाराज ने की थी। उन्होंने अपने शिष्य, खेड़ी निवासी स्वर्गीय श्री मिश्रीलाल अग्रवाल को इस औषधीय वृक्ष के गुणों से अवगत कराया था। स्वर्गीय अग्रवाल सर्पदंश पीडि़तों के उपचार में इस वृक्ष की फली को घिसकर उपयोग में लाया करते थे। हालांकि अब वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कई दुर्लभ औषधीय पेड़ों की जानकारी सहेजकर रखी थी और सियार गांव के लोगों को भी इस वृक्ष के महत्व से परिचित कराया था। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि उनका उद्देश्य सर्पदंश के इलाज को लेकर कोई चिकित्सकीय संदेश देना नहीं है। सर्पदंश की स्थिति में पीडि़त को तत्काल अस्पताल ले जाना ही चाहिए। इस खबर का उद्देश्य केवल बैतूल जिले के वनों में पाए जाने वाले ऐसे अद्भुत और चुनिंदा औषधीय वृक्षों की जानकारी साझा करना है, जो प्रकृति की अनमोल धरोहर हैं।