वित्तीय संकट बुरहानपुर की नगर सरकार,18 करोड़ बकाया, वसूल किए 2.76 करोड़

निगम अफसर, कर्मचारियों के साथ टैक्स मोहर्रि की ड्यूटी भी मतदाताओं के सत्यापन कार्य एसआईआर सर्वे में लगी थी। ऐसे में करीब डेढ़ माह से निगम में प्रतिदिन जमा होने वाले राजस्व पर नहीं आ पाया है। दिनभर टैक्स मोहर्रिर वार्डाे में निर्वाचन का काम कर रहे थे। इस कार्य के बाद वार्डाे में पट्टेधारियों का सर्वे में ड्यूटी लगाई गई।निगम अफसरों के अनुसार नवंबर, दिसंबर से लेकर मार्च तक अधिक वसूली होती है, लेकिन नंवबर माह पूरा माह एसआइआर में चला गया, जिससे अधिकांश कर्मचारी बकायादारों तक नहीं पहुंचे। एसआइआर खत्म होने के बाद सभी को टैक्स वसूली पर फोकस कर रहे है।