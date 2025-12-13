13 दिसंबर 2025,

शनिवार

बुरहानपुर

वित्तीय संकट बुरहानपुर की नगर सरकार,18 करोड़ बकाया, वसूल किए 2.76 करोड़

बुरहानपुर

image

Amir Uddin

Dec 13, 2025

बड़े बकायादारों को थमाएं नोटिस

NAGAR NIGAM BURHANPUR . निगम सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही है।इसका असर अफसर, कर्मचारियों के वेतन से लेकर विकास कार्याे पर भी देखने केा मिल रहा है। निगम के राजस्व का बड़ा स्त्रोत टैक्स वसूली है, लेकिन पिछले दो माह से निगम अमला एसआइआर के साथ पट्टेधारियों के सर्वे में लगा है।यही कारण है कि वित्तीय वर्ष में 18 करोड की वसूली का लक्ष्य होने के बाद भी अभी तक 3 करोड का राजस्व वसूल हुआ है।चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि से ही वेतन का भुगतान हो रहा है।

निगम का खजाना खाली

बकयादारों पर सख्ती शुरू कर दी है। लंबे समय से टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले 2158 करदाताओं को लोक अदालत में छूट का लाभ लेकर राशि जमा करने का नोटिस जारी किया गया है। राशि नहीं मिलने पर निगम टीम नल कनेक्शन काटने के साथ कुर्की की कार्रवाई करेगी। जिसको लेकर सोमवार से राजस्व अमला एक विशेष टीम गठन करने की बात कह रहा है।एक सप्ताह ने निगम द्वारा शहरभर में मुनादी कराकर बकायादारों को इसकी सूचना भी दी जा रही है।

संपत्ति कर विभाग ने तैयार सूची

शहर के 48 वार्डों में ऐसे बकायादारों की सूची बनाई गई है जो लंबे समय से टैक्स का भुगतान कर रहे है न ही नोटिस का जवाब देते है।टैक्स मोहर्रि की जानकारी एकत्रित करने के बाद कार्रवाई करने से पहले अंतिम मौका दिया गया है।इस तरह राजस्व में भी निगम की दुकान, प्लाट से मिलने वाली किराए की राशि भी अभी तक 40 फीसदी वसूली हुईहै। दिसंबर से लेकर मार्च एंडिंग तक राजस्व का शत प्रतिशत टैक्स वसूली के लिए निर्देश जारी किए गए है।

एसआइआर सर्वे में लगी थी ड्यूटी

निगम अफसर, कर्मचारियों के साथ टैक्स मोहर्रि की ड्यूटी भी मतदाताओं के सत्यापन कार्य एसआईआर सर्वे में लगी थी। ऐसे में करीब डेढ़ माह से निगम में प्रतिदिन जमा होने वाले राजस्व पर नहीं आ पाया है। दिनभर टैक्स मोहर्रिर वार्डाे में निर्वाचन का काम कर रहे थे। इस कार्य के बाद वार्डाे में पट्टेधारियों का सर्वे में ड्यूटी लगाई गई।निगम अफसरों के अनुसार नवंबर, दिसंबर से लेकर मार्च तक अधिक वसूली होती है, लेकिन नंवबर माह पूरा माह एसआइआर में चला गया, जिससे अधिकांश कर्मचारी बकायादारों तक नहीं पहुंचे। एसआइआर खत्म होने के बाद सभी को टैक्स वसूली पर फोकस कर रहे है।

लोक अदालत में आज 1.83 करोड का लक्ष्य

नेशनल लोक अदालत शनिवार को लगेगी।निगम द्वारा बकायादारों को नोटिस जारी कर एक करोड 83 लाख की वसूली का लक्ष्य रखा गया है।लॉ कॉलेज में प्रत्येक वार्डका अलग टेबल लगाया जाएगा। जिन बकायादारों को 4 बार से अधिक नोटिस दिए गए है, उनपर अब सख्ती से कार्रवाई होगी।निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि शहर में बकाया करदाताओं को लोक अदालत में अधिभार, सरचार्ज में विशेष छूट लाभ मिलेगा।सुबह 10 से शाम 6 बजे तक कर्मचारी बैठेंगे।

विशेष अभियान

शासन द्वारा विशेष अभियान के तहत लोक अदालत में सभी बकाया करदाताओं को अधिभार,सरचार्ज में छूट का लाभ मिलेगा।बड़े बकायादारों पर कानूनी कार्रवाई कर संपत्ति कुर्की की कार्यवाही की जाएगी।
रितेश पाटीदार,सहायक आयुक्त निगम

खबर शेयर करें:

Hindi News / Madhya Pradesh / Burhanpur / वित्तीय संकट बुरहानपुर की नगर सरकार,18 करोड़ बकाया, वसूल किए 2.76 करोड़

