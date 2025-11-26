Patrika LogoSwitch to English

बुरहानपुर

नेपा मिल कर्मचारी के साथ पार्सल का पता बदलने के नाम पर 2.61 लाख की ठगी

बुरहानपुर

image

Amir Uddin

Nov 26, 2025

ऑनलाइन सर्च किया था नंबर

Burhanpur news . डाकघर से पार्सल मिलने में देरी पर नेपा कागज मिल के कर्मचारी ने ऑनलाइन निकाले नंबर पर कॉल करते ही कर्मचारी के साथ 2.61 लाख की ठगी हो गई। बैंक अकाउंट से दो बार राशि कटने का मैसेज आने के बाद घबराए कर्मचारी ने इसकी शिकायत थाने पर की। इसके बाद मंगलवार को एसपी से शिकायत कर राशि वापस दिलाने की गुहार लगाई।

नेपानगर कागज मिल के मेंटेंनेस विभाग के युवराज पाटिल ने बताया कि महाराष्ट्र के जलगांव से एक पार्सल डाकघर के जरिए नेपानगर आना था, लेकिन देरी अधिक होने पर हमने ऑनलाइन सर्च कर डाकघर का हेल्पलाइन नंबर निकालने का प्रयास किया। एक नंबर मिला जिस पर कॉल किया गया तो हमें बताया गया कि पार्सल में पता गलत लिखा गया है, जिसे सुधारने के लिए आप को 5 रुपए ट्रांसफर करना होगा। उस नंबर पर जैसे ही राशि ट्रांसफर की उसके बाद पहले 8 5 हजार फिर 1 लाख 76 हजार 166 रुपए खाते से उड़ गए। जिसकी शिकायत साइबर सेल से की गई है। बैंक अकाउंट से 2 लाख 61 हजार 166 की ठगी हुई।

एसपी से लगाई गुहार, पेंशन की थी राशि

पीड़ित ने मंगलवार को एसपी कार्यालय में ऑनलाइन ठगी की राशि वापस दिलाने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि मिल में 58 साल की उम्र के बाद से ही पेंशन शुरू हो जाती है। बैंक खाते में पेंशन की राशि जमा हो रही थी जो एक गलती के कारण उड़ गई है। शिकायत करने पर पुलिस का कहना है कि कुछ राशि होल्ड कर दी है। दूसरे लोगों के साथ इस तरह की ठगी न हो इसलिए पुलिस से कार्रवाई की मांग करने आए है।

दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ी खबर, एमपी के शहर में NIA की गुप्त मूवमेंट, शुरू हुआ चर्चाओं का दौर
बुरहानपुर
delhi blast case nia secret search action burhanpur mp news

26 Nov 2025 10:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Burhanpur / नेपा मिल कर्मचारी के साथ पार्सल का पता बदलने के नाम पर 2.61 लाख की ठगी

बुरहानपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

बुरहानपुर में यात्रियों की जान से खिलवाड़, आरटीओ बोले निरस्त करेंगे परमिट

burhanpur news
बुरहानपुर

दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ी खबर, एमपी के शहर में NIA की गुप्त मूवमेंट, शुरू हुआ चर्चाओं का दौर

delhi blast case nia secret search action burhanpur mp news
बुरहानपुर

एसआइआर में गलत जानकारी पर एक साल की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान 

बुरहानपुर

गरीबों के हक पर डाका, बुरहानपुर में 1863 लखपति ले रहे थे गरीबों का फ्री राशन

बुरहानपुर

12 हजार की रिश्वत लेने वाले ‘उपयंत्री’ पर FIR, लोकायुक्त ने 2 दिन पहले किया था केस

बुरहानपुर
