नेपा मिल कर्मचारी के साथ पार्सल का पता बदलने के नाम पर 2.61 लाख की ठगी

Burhanpur news . डाकघर से पार्सल मिलने में देरी पर नेपा कागज मिल के कर्मचारी ने ऑनलाइन निकाले नंबर पर कॉल करते ही कर्मचारी के साथ 2.61 लाख की ठगी हो गई। बैंक अकाउंट से दो बार राशि कटने का मैसेज आने के बाद घबराए कर्मचारी ने इसकी शिकायत थाने पर की। इसके बाद मंगलवार को एसपी से शिकायत कर राशि वापस दिलाने की गुहार लगाई।
नेपानगर कागज मिल के मेंटेंनेस विभाग के युवराज पाटिल ने बताया कि महाराष्ट्र के जलगांव से एक पार्सल डाकघर के जरिए नेपानगर आना था, लेकिन देरी अधिक होने पर हमने ऑनलाइन सर्च कर डाकघर का हेल्पलाइन नंबर निकालने का प्रयास किया। एक नंबर मिला जिस पर कॉल किया गया तो हमें बताया गया कि पार्सल में पता गलत लिखा गया है, जिसे सुधारने के लिए आप को 5 रुपए ट्रांसफर करना होगा। उस नंबर पर जैसे ही राशि ट्रांसफर की उसके बाद पहले 8 5 हजार फिर 1 लाख 76 हजार 166 रुपए खाते से उड़ गए। जिसकी शिकायत साइबर सेल से की गई है। बैंक अकाउंट से 2 लाख 61 हजार 166 की ठगी हुई।
पीड़ित ने मंगलवार को एसपी कार्यालय में ऑनलाइन ठगी की राशि वापस दिलाने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि मिल में 58 साल की उम्र के बाद से ही पेंशन शुरू हो जाती है। बैंक खाते में पेंशन की राशि जमा हो रही थी जो एक गलती के कारण उड़ गई है। शिकायत करने पर पुलिस का कहना है कि कुछ राशि होल्ड कर दी है। दूसरे लोगों के साथ इस तरह की ठगी न हो इसलिए पुलिस से कार्रवाई की मांग करने आए है।
