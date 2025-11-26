नेपा मिल कर्मचारी के साथ पार्सल का पता बदलने के नाम पर 2.61 लाख की ठगी

नेपानगर कागज मिल के मेंटेंनेस विभाग के युवराज पाटिल ने बताया कि महाराष्ट्र के जलगांव से एक पार्सल डाकघर के जरिए नेपानगर आना था, लेकिन देरी अधिक होने पर हमने ऑनलाइन सर्च कर डाकघर का हेल्पलाइन नंबर निकालने का प्रयास किया। एक नंबर मिला जिस पर कॉल किया गया तो हमें बताया गया कि पार्सल में पता गलत लिखा गया है, जिसे सुधारने के लिए आप को 5 रुपए ट्रांसफर करना होगा। उस नंबर पर जैसे ही राशि ट्रांसफर की उसके बाद पहले 8 5 हजार फिर 1 लाख 76 हजार 166 रुपए खाते से उड़ गए। जिसकी शिकायत साइबर सेल से की गई है। बैंक अकाउंट से 2 लाख 61 हजार 166 की ठगी हुई।