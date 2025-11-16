दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ी खबर, एमपी के शहर में NIA की गुप्त मूवमेंट, शुरू हुआ चर्चाओं का दौर

delhi blast case NIA secret search action in burhanpur (फोटो- सोशल मीडिया)
NIA Secret Search Action: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की कार्रवाई को लेकर शनिवार को बुरहानपुर में दिनभर चर्चा का माहौल रहा। जिसे दिल्ली ब्लास्ट (Delhi Blast Case) से मामले को जोड़ा जा रहा है। ब्लास्ट में शामिल संदिग्ध की तलाश एवं सचिंग की सूचना मिलने के बाद पुलिस सहित विभागीय जांच एजेंसिया भी सकिए हुई, लेकिन इस पूरे मामले में शहर में एनआइए की कार्रवाई को लेकर पुलिस ने इनकार कर दिया। किसी भी कार्रवाई की पुष्टि नहीं की। एनआइए की कार्रवाई का मामला महाराष्ट्र से भी जोड़कर देखा जा रहा है। (mp news)
सूचना मिली थी कि एनआइए की टीम शुकवार रात को शहर पहुंची थी, जहां कुछ संदिग्धों के संबंध में जानकारी जुटाने के बाद सुबह टीम रवाना हो गई। टीम ने कहा पर कार्रवाई की, किस से पूछताछ की है इसकी अभी तक प्रशासनिक पुष्टि नहीं हुई है। मामला दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े होने की चर्चा रही। इस मामले में स्थानीय पुलिस भी सक्रिय रही। पुलिस ने अपने स्तर पर भी एनआइए ने कहां पर कार्रवाई की है, इसकी जानकारी जुटाने का प्रयास किया। लेकिन देर रात तक पुलिस किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होने की बात कह रही है।
महाराष्ट्र की सीमा से लगा होने के साथ ही खकनार थाने के पाचोरी गांव में बनने वाले अवैध देशी पिस्टल निर्माण और सप्लाय को लेकर कई बार शहर जांच एजेंसियों के निशाने पर रहा। कुछ दिनों पहले ही नकली नोट मामले में भी महाराष्ट्र की मालेगांव पुलिस ने शहर के दो युवकों से 10 लाख के साथ गिरफ्तार किया है।
बुरहानपुर प्रदेश का संवेदनशील जिला होने से पहले भी एनआइए टीम अलग, अलग मामले में जांच के लिए आ चुकी है। ब्लास्ट का मामला आने के बाद दिनभर कार्रवाई की चर्चा का माहौल रहा। पुलिस के साथ प्रदेशस्तर पर भी गोपनीय टीम इस मामले में सक्रिय रही। (mp news)
एनआइए टीम आने की कोई सूचना नहीं है। थाना स्तर पर भी किसी जांच टीम ने कार्रवाई को लेकर जानकारी नहीं दी है। - देवेंद्र पाटीदार, एसपी बुरहानपुर
