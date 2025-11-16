दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ी खबर, एमपी के शहर में NIA की गुप्त मूवमेंट, शुरू हुआ चर्चाओं का दौर

सूचना मिली थी कि एनआइए की टीम शुकवार रात को शहर पहुंची थी, जहां कुछ संदिग्धों के संबंध में जानकारी जुटाने के बाद सुबह टीम रवाना हो गई। टीम ने कहा पर कार्रवाई की, किस से पूछताछ की है इसकी अभी तक प्रशासनिक पुष्टि नहीं हुई है। मामला दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े होने की चर्चा रही। इस मामले में स्थानीय पुलिस भी सक्रिय रही। पुलिस ने अपने स्तर पर भी एनआइए ने कहां पर कार्रवाई की है, इसकी जानकारी जुटाने का प्रयास किया। लेकिन देर रात तक पुलिस किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होने की बात कह रही है।