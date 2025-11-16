UP तक की राह होगी आसान, 110 करोड़ की लागत से बनेगी सीसी सड़क, जाम से मिलेगी राहत

Road Construction: निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में लंबे समय से जेरोन से बरुआसागर मार्ग का उन्नयन करने की मांग की जा रही थी। लोक निर्माण विभाग ने इस सड़क को स्वीकृत करने के साथ ही इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। जल्द ही इस सड़क का निर्माण शुरु किया जाएगा। इसके निर्माण होने के बाद से जहां आमजन को सुविधा होगी तो धौरी के स्टील प्लांट से तैयार होने वाले लोहे को भी इसी मार्ग से बरुआसागर स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा। (mp news)