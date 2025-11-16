UP तक की राह होगी आसान, 110 करोड़ की लागत से बनेगी सीसी सड़क, जाम से मिलेगी राहत

jeron baruasagar cc road construction (फोटो डेमो इमेज सोशल इमेज)
Road Construction: निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में लंबे समय से जेरोन से बरुआसागर मार्ग का उन्नयन करने की मांग की जा रही थी। लोक निर्माण विभाग ने इस सड़क को स्वीकृत करने के साथ ही इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। जल्द ही इस सड़क का निर्माण शुरु किया जाएगा। इसके निर्माण होने के बाद से जहां आमजन को सुविधा होगी तो धौरी के स्टील प्लांट से तैयार होने वाले लोहे को भी इसी मार्ग से बरुआसागर स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा। (mp news)
लोक निर्माण विभाग द्वारा जेरोन से बरुआसागर तक 40 किलोमीटर की सड़क का टेंडर स्वीकृत कर लिया गया है। यह सड़क 7 मीटर चौड़ी बनाई जाएगी। इसके लिए विभाग 110 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगा। विदित हो कि जेरोन से बासवान होते हुए बरुआसागर तक जाने वाला यह मार्ग एमपी को यूपी से जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है।
कई बार विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी ओरछा में होने वाले बड़े आयोजनों के दौरान प्रशासन द्वारा पृथ्वीपुर से ओरछा मार्ग बंद कर दिया जाता है। ऐसे में निवाड़ी, बरुआसागर के साथ ही झांसी जाने वाले वाहनों को इसी मार्ग से डायवर्ट किया जाता है।
सिंगल रोड़ होने के कारण अक्सर इस मार्ग पर जाम की परेशानी होती थी। ऐसे में लोगों द्वारा लंबे समय से इस मार्ग का उन्नयन करने की मांग की जा रही थी। विभाग के कार्यपालन यंत्री आईके शुक्ला ने बताया कि इसके टेंडर स्वीकृत कर लिया गया है और ठेकेदार द्वारा जल्द ही काम शुरु किया जाएगा।
विदित हो कि पृथ्वीपुर के धौरी में 3200 करोड़ की लागत से स्टील प्लांट लगाया जा रहा है। ऐसे में यहां तक वाहनों की आवाजाही के लिए भी उपयुक्त सड़क की दरकार थी। बताया जा रहा है कि स्टील प्लांट से निकलने वाले माल को देश भर में पहुंचाने के लिए बरुआसागर स्टेशन पर ही रैक प्वाइंट स्वीकृत किया गया है।
ऐसे में प्लांट का काम शुरु होने पर प्रतिदिन यहां से भी बड़ी संख्या में वाहन लोड कर माल को स्टेशन तक भेजा जाएगा। ऐसे में विभाग ने इसे सीसी सड़क बनाने का निर्णय लिया है। इस सड़क के निर्माण के बाद अब आमजन के साथ ही प्लांट को भी माल लाने-ले जाने में सुविधा होगी। (mp news)
