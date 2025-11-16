Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टीकमगढ़

UP तक की राह होगी आसान, 110 करोड़ की लागत से बनेगी सीसी सड़क, जाम से मिलेगी राहत

MP News: एमपी के जेरोन से यूपी के बरुआसागर तक 40 किमी लंबी सड़क 110 करोड़ की लागत से बनेगी। चौड़ी सीसी सड़क से सफर तेज और जाम-मुक्त होगा।

2 min read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Akash Dewani

Nov 16, 2025

jeron baruasagar cc road construction 110 crore niwari mp news

jeron baruasagar cc road construction (फोटो डेमो इमेज सोशल इमेज)

Road Construction: निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में लंबे समय से जेरोन से बरुआसागर मार्ग का उन्नयन करने की मांग की जा रही थी। लोक निर्माण विभाग ने इस सड़क को स्वीकृत करने के साथ ही इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। जल्द ही इस सड़क का निर्माण शुरु किया जाएगा। इसके निर्माण होने के बाद से जहां आमजन को सुविधा होगी तो धौरी के स्टील प्लांट से तैयार होने वाले लोहे को भी इसी मार्ग से बरुआसागर स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा। (mp news)

40 किलोमीटर की सड़क होगी 7 मीटर चौड़ी

लोक निर्माण विभाग द्वारा जेरोन से बरुआसागर तक 40 किलोमीटर की सड़क का टेंडर स्वीकृत कर लिया गया है। यह सड़क 7 मीटर चौड़ी बनाई जाएगी। इसके लिए विभाग 110 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगा। विदित हो कि जेरोन से बासवान होते हुए बरुआसागर तक जाने वाला यह मार्ग एमपी को यूपी से जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है।

टेंडर हुआ स्वीकृत

कई बार विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी ओरछा में होने वाले बड़े आयोजनों के दौरान प्रशासन ‌द्वारा पृथ्वीपुर से ओरछा मार्ग बंद कर दिया जाता है। ऐसे में निवाड़ी, बरुआसागर के साथ ही झांसी जाने वाले वाहनों को इसी मार्ग से डायवर्ट किया जाता है।

सिंगल रोड़ होने के कारण अक्सर इस मार्ग पर जाम की परेशानी होती थी। ऐसे में लोगों द्वारा लंबे समय से इस मार्ग का उन्नयन करने की मांग की जा रही थी। विभाग के कार्यपालन यंत्री आईके शुक्ला ने बताया कि इसके टेंडर स्वीकृत कर लिया गया है और ठेकेदार द्वारा जल्द ही काम शुरु किया जाएगा।

3200 करोड़ स्टील प्लांट भी लगाया जा रहा

विदित हो कि पृथ्वीपुर के धौरी में 3200 करोड़ की लागत से स्टील प्लांट लगाया जा रहा है। ऐसे में यहां तक वाहनों की आवाजाही के लिए भी उपयुक्त सड़क की दरकार थी। बताया जा रहा है कि स्टील प्लांट से निकलने वाले माल को देश भर में पहुंचाने के लिए बरुआसागर स्टेशन पर ही रैक प्वाइंट स्वीकृत किया गया है।

ऐसे में प्लांट का काम शुरु होने पर प्रतिदिन यहां से भी बड़ी संख्या में वाहन लोड कर माल को स्टेशन तक भेजा जाएगा। ऐसे में विभाग ने इसे सीसी सड़क बनाने का निर्णय लिया है। इस सड़क के निर्माण के बाद अब आमजन के साथ ही प्लांट को भी माल लाने-ले जाने में सुविधा होगी। (mp news)

ये भी पढ़ें

1040 करोड़ के फोरलेन का काम हुआ शुरू, कम होगी MP से यूपी की दूरी
रायसेन
bhopal-kanpur corridor fourlane construction raisen mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 07:03 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / UP तक की राह होगी आसान, 110 करोड़ की लागत से बनेगी सीसी सड़क, जाम से मिलेगी राहत

बड़ी खबरें

View All

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बुंदेलखंड की अयोध्या में श्रीराम-जानकी विवाह महोत्सव की तैयारियां, छप गए कार्ड

orchha
टीकमगढ़

एमपी में 155 किमी. की सड़क को टू-लेन करने का काम अटका

Shahgarh to Orchha road
टीकमगढ़

MP के रामराजा मंदिर में बड़ा हादसा! यूपी से आई महिला की जली साड़ी, बुरी तरह झुलसी

टीकमगढ़

लोग ले जाएंगे खिड़की-दरवाजे, इसलिए केंद्रीय मंत्री ने रूकवाया करोड़ों के ऑडिटोरियम का काम

MP News
टीकमगढ़

गाय के लिए आंदोलन करने वाले किसान की मौत, बड़े नेताओं पर लगाए थे आरोप

farmer suicides prominent politicians names exposed mp news
टीकमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.