25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टीकमगढ़

स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने नपा की पहल, बेरोजगारों को रोजगार देने प्रदेश में टीकमगढ़ नगरपालिका सबसे आगे

टीकमगढ़ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत टीकमगढ़ नगरपालिका ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। योजना के तहत 53 स्ट्रीट वेंडर्स (ठेला पटरी) संचालकों के विशेष क्रेडिट कार्ड बनाए गए है। इस पहल से न केवल बेरोजगार स्ट्रीट वेंडर्स को स्वरोजगार के अवसर मिले है, बल्कि डिजिटल लेन देन और वित्तीय समावेशन को भी [&hellip;]

2 min read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Akhilesh Lodhi

Dec 25, 2025

पीएम स्वनिधि योजना से 53 स्ट्रीट वेंडर्स के बने क्रेडिट कार्ड

पीएम स्वनिधि योजना से 53 स्ट्रीट वेंडर्स के बने क्रेडिट कार्ड

टीकमगढ़ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत टीकमगढ़ नगरपालिका ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। योजना के तहत 53 स्ट्रीट वेंडर्स (ठेला पटरी) संचालकों के विशेष क्रेडिट कार्ड बनाए गए है। इस पहल से न केवल बेरोजगार स्ट्रीट वेंडर्स को स्वरोजगार के अवसर मिले है, बल्कि डिजिटल लेन देन और वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा मिला है।

नगरपालिका सीएमओओमपाल सिंह भदौरिया ने बताया कि बेरोजगारों को रोजगार से जोडऩे के मामले में टीकमगढ़ नगरपालिका प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। इसके लिए ६७४ स्ट्रीट वेंडर्स ने पंजीयन कराया और ५३ स्ट्रीट वेंडर्स को पात्र किया गया है। इस उपलब्धि में कई बड़े नगर निगम और महानगर भी पीछे रह गए है। टीकमगढ़ के बाद भोपाल, सागर, इंदौर, बैतूल, सिंगरौली, सीहोर, शहडोल, ग्वालियर, पीथमपुर, रीवा, व्यावरा, मंदसौर, आगर, गुना, खरगोन, रतलाम, जबलपुर, नीमच, राजगढ़, रायसेन और विदिशा सहित अन्य नगरपालिकाएं व नगर पंचायतें है।

1५ से ५0 हजार रुपए तक की क्रेडिट सुविधा

सीएमओ ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत वे स्ट्रीट वेंडर्स जो समय पर ऋ ण चुकाते है और नियमित रूप से डिजिटल भुगतान करते है। उन्हें विशेष के्रडिट कार्ड की सुविधा दी जाती है। इस कार्ड के माध्यम से 1५ हजार से ५0 हजार रुपए तक की क्रेडिट लिमिट उपलब्ध होती है।

51 दिन ब्याज मुक्त, कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट

उन्होंने बताया कि योजना में 51 दिनों तक ब्याज मुक्त क्रेडिट की सुविधाएं डिजिटल ट्रांजेक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक दिया जाता है। बिना किसी सिक्योरिटी के त्वरित वित्तीय सहायता मिलने से स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिल रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वेंडर्स को डिजिटल भुगतान के लिए सशक्त बनाना, उनका क्रेडिट स्कोर तैयार करना और भविष्य में बड़े ऋ ण का मार्ग प्रशस्त करना है।

तीसरे चरण में 50 हजार रुपए का ऋ ण

उन्होंने बताया कि जो वेंडर दूसरे चरण का 20 हजार रुपए का ऋ ण सफ लतापूर्वक चुका देते है, वे तीसरे चरण में 50 हजार रुपए के ऋ ण के लिए पात्र हो जाते है।

कैसे काम करता है पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड

जब कोई स्ट्रीट वेंडर समय पर भुगतान करता है और डिजिटल लेन देन अपनाता है, तो उसे यह क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है। इसके माध्यम से वह व्यवसाय से जुड़ी आवश्यक सामग्री की खरीद या आपात जरूरतों के लिए तत्काल राशि का उपयोग कर सकता है। जिससे बार बार बैंक ऋ ण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

नगरपालिका की इस पहल से टीकमगढ़ प्रदेश में स्वरोजगार और वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आने वाले समय में योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र वेंडर्स तक पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे।

ओमपाल सिंह भदौरिया, सीएमओ नगरपालिका टीकमगढ़।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Dec 2025 11:10 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने नपा की पहल, बेरोजगारों को रोजगार देने प्रदेश में टीकमगढ़ नगरपालिका सबसे आगे

बड़ी खबरें

View All

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

69 वीं राष्ट्रीय शालेय 14 वर्ष बालक हॉकी प्रतियोगिता तीसरे दिन मध्यप्रदेश ने असम को 5.1 से हराया

खिलाडियों ने दिखाया शानदार खेल
टीकमगढ़

एक साल पहले हुआ था रखरखाव, अब फि र बनेगी 4.3 करोड से सडक़

चंदेरा तिगेला से खरो तक 24 किमी सडक़ निर्माण की मिली मंजूरी
टीकमगढ़

होटल में पकड़ाए युवक के मोबाइल में था वीडियो, यूपी में नाबालिग लड़की ने खाया जहर

tikamgarh
टीकमगढ़

मध्यप्रदेश की टीम ने पश्चिम बंगाल को 14.0 से हराया

राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का दूसरे दिन १८ टीमों का हुआ मुकाबला, देर शाम ११ टीमों का आया रिजल्ट
टीकमगढ़

मतदाता सूची शुद्धिकरण के बाद 21 फ रवरी को होगा अंतिम प्रकाशन

22 साल बाद हुआ व्यापक ७१४२५६ में से 676943 का हुआ सत्यापन
टीकमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.