स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने नपा की पहल, बेरोजगारों को रोजगार देने प्रदेश में टीकमगढ़ नगरपालिका सबसे आगे

नगरपालिका सीएमओओमपाल सिंह भदौरिया ने बताया कि बेरोजगारों को रोजगार से जोडऩे के मामले में टीकमगढ़ नगरपालिका प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। इसके लिए ६७४ स्ट्रीट वेंडर्स ने पंजीयन कराया और ५३ स्ट्रीट वेंडर्स को पात्र किया गया है। इस उपलब्धि में कई बड़े नगर निगम और महानगर भी पीछे रह गए है। टीकमगढ़ के बाद भोपाल, सागर, इंदौर, बैतूल, सिंगरौली, सीहोर, शहडोल, ग्वालियर, पीथमपुर, रीवा, व्यावरा, मंदसौर, आगर, गुना, खरगोन, रतलाम, जबलपुर, नीमच, राजगढ़, रायसेन और विदिशा सहित अन्य नगरपालिकाएं व नगर पंचायतें है।