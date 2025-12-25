स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने नपा की पहल, बेरोजगारों को रोजगार देने प्रदेश में टीकमगढ़ नगरपालिका सबसे आगे

पीएम स्वनिधि योजना से 53 स्ट्रीट वेंडर्स के बने क्रेडिट कार्ड
टीकमगढ़ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत टीकमगढ़ नगरपालिका ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। योजना के तहत 53 स्ट्रीट वेंडर्स (ठेला पटरी) संचालकों के विशेष क्रेडिट कार्ड बनाए गए है। इस पहल से न केवल बेरोजगार स्ट्रीट वेंडर्स को स्वरोजगार के अवसर मिले है, बल्कि डिजिटल लेन देन और वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा मिला है।
नगरपालिका सीएमओओमपाल सिंह भदौरिया ने बताया कि बेरोजगारों को रोजगार से जोडऩे के मामले में टीकमगढ़ नगरपालिका प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। इसके लिए ६७४ स्ट्रीट वेंडर्स ने पंजीयन कराया और ५३ स्ट्रीट वेंडर्स को पात्र किया गया है। इस उपलब्धि में कई बड़े नगर निगम और महानगर भी पीछे रह गए है। टीकमगढ़ के बाद भोपाल, सागर, इंदौर, बैतूल, सिंगरौली, सीहोर, शहडोल, ग्वालियर, पीथमपुर, रीवा, व्यावरा, मंदसौर, आगर, गुना, खरगोन, रतलाम, जबलपुर, नीमच, राजगढ़, रायसेन और विदिशा सहित अन्य नगरपालिकाएं व नगर पंचायतें है।
सीएमओ ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत वे स्ट्रीट वेंडर्स जो समय पर ऋ ण चुकाते है और नियमित रूप से डिजिटल भुगतान करते है। उन्हें विशेष के्रडिट कार्ड की सुविधा दी जाती है। इस कार्ड के माध्यम से 1५ हजार से ५0 हजार रुपए तक की क्रेडिट लिमिट उपलब्ध होती है।
उन्होंने बताया कि योजना में 51 दिनों तक ब्याज मुक्त क्रेडिट की सुविधाएं डिजिटल ट्रांजेक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक दिया जाता है। बिना किसी सिक्योरिटी के त्वरित वित्तीय सहायता मिलने से स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिल रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वेंडर्स को डिजिटल भुगतान के लिए सशक्त बनाना, उनका क्रेडिट स्कोर तैयार करना और भविष्य में बड़े ऋ ण का मार्ग प्रशस्त करना है।
उन्होंने बताया कि जो वेंडर दूसरे चरण का 20 हजार रुपए का ऋ ण सफ लतापूर्वक चुका देते है, वे तीसरे चरण में 50 हजार रुपए के ऋ ण के लिए पात्र हो जाते है।
जब कोई स्ट्रीट वेंडर समय पर भुगतान करता है और डिजिटल लेन देन अपनाता है, तो उसे यह क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है। इसके माध्यम से वह व्यवसाय से जुड़ी आवश्यक सामग्री की खरीद या आपात जरूरतों के लिए तत्काल राशि का उपयोग कर सकता है। जिससे बार बार बैंक ऋ ण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
नगरपालिका की इस पहल से टीकमगढ़ प्रदेश में स्वरोजगार और वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आने वाले समय में योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र वेंडर्स तक पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे।
