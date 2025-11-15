1040 करोड़ के फोरलेन का काम हुआ शुरू, कम होगी MP से यूपी की दूरी

जानकारी के अनुसार नई सड़क का डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है, जिसमें सौ किमी प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चलेंगे। कुछ साल पहले ही भोपाल से सांची तक टू-लेन सड़क का निर्माण कराया गया था। अब इसे फोर लेन बनाया जाएगा। जिससे भोपाल से कानपुर तक आवागमन सुलभ और कम समय में होगा। इससे व्यापार में बढ़ोतरी के साथ बीच में पड़ने वाले शहरों के विकास में भी बड़ा योगदान देगी। एनएचएआई के अनुसार फोर लेन सड़क के बीच करीब दो मीटर चौड़ा डिवाइडर तथा बाइक चालकों के लिए भी एक मीटर सड़क का हिस्सा शामिल रहेगा।