स्कूल टाइमिंग में बदलाव, शीत लहर के कारण बढ़ती ठंड को लेकर प्रशासन ने लिया फैसला

School Timing Change: तापमान में लगातार आ रही गिरावट को देखते हुए सतना कलेक्टर ने नर्सरी से 8वीं तक के सभी वि‌द्यालयों का समय बदल दिया है। सोमवार से इन वि‌द्यालयों का संचालन 9 बजे के पहले नहीं हो सकेगा। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है शीत ऋतु में छोटे स्कूली बच्चों पर हो रहे विपरित असर से जुड़ी खबर को पत्रिका ने शुकवार के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था।