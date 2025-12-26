26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सतना

एमपी में ‘तीन बच्चों’ को जन्म देने के बाद महिला ने कराई थी नसबंदी, अब ‘चौथा’ भी हुआ

MP News: मध्यप्रदेश का सतना जिला अस्पताल लगातार सवालों के घेरे में है। एक महिला ने तीन बच्चों को जन्म देने के बाद नसबंदी कराई थी। मगर अब उसने चौथे बच्चे को भी जन्म दे दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

सतना

image

Himanshu Singh

Dec 26, 2025

satna news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश को यूं ही अजब-गजब नहीं कहा गया है। यहां कारनामे भी अजब-गजब ही होते हैं। सतना जिला अस्पताल में नसबंदी के एक साल के बाद ही महिला ने चौथे बच्चे को जन्म दिया है। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रंबधन के हाथ-पांव फूल गए। पीड़ित परिवार की ओर से उचित कार्रवाई और न्याय की मांग की गई है।

दरअसल, सिद्धार्थ नगर बढ़ईया टोला निवासी फूलकुमारी कोरी पति नंद किशोर उम्र 29 वर्ष निवासी की 23 दिसम्बर 2024 को नसबंदी हुई थी। जब अचानक तबियत खराब हुई तो पीड़िता को सजंय गांधी रीवा ले जाया गया तो सोनोग्राफी जांच में पता चला कि वह तीन माह की गर्भवती हैं।

कमजोर हालत के चलते बच्चे को दिया जन्म

नंदकिशोर बुनकर ने बताया कि जब वह पत्नी को सतना जिला अस्पताल लेकर पहुंचा तो डॉक्टरों ने उसे नसबंदी फेल होनी की जानकारी दी। यह सुनते ही वह हैरान रह गया। नर्सिंग स्टाफ के द्वारा गर्भपात की सलाह दी थी, लेकिन पीड़िता की हालत ठीक न होने के कारण उसे बच्चे को जन्म देने की सलाह दी गई। आगे नंदकिशोर ने बताया कि उनका पहले से 7 वर्ष बेटा और दो बेटियां हैं। जिनकी उम्र 4 और 2 साल है।

इस मामले में लापरवाही सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन चुप्पी साधे हुए है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 08:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / एमपी में ‘तीन बच्चों’ को जन्म देने के बाद महिला ने कराई थी नसबंदी, अब ‘चौथा’ भी हुआ

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

व्यापार मेले के वॉशरूम में छुपकर बनाया महिला का ‘प्राइवेट वीडियो’, MMS वायरल

mp news
सतना

HIV Blood Transfusion Case में चौंकाने वाला खुलासा, एक्सपायरी डेट…खून की दलाली, कैसे ढूंढ़ेंगे ‘डोनर’

HIV Blood Transfusion case satna big update
सतना

ब्लड बैंक में ‘HIV पॉजिटिव’ ने दो बार किया रक्तदान, खून देने वाला पेशेवर डोनर

HIV-positive blood
सतना

एमपी में मंत्री की पैर की ठोकर से उखड़ी घटिया सड़क, देखें वीडियो

satna
सतना

18 लाख लाड़लियों को नहीं मिल रही किस्त, 15 जनवरी से फिर जुड़ेंगे नाम

Ladli Lakshmi Yojana
सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.