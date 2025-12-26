एमपी में ‘तीन बच्चों’ को जन्म देने के बाद महिला ने कराई थी नसबंदी, अब ‘चौथा’ भी हुआ

फोटो सोर्स- पत्रिका
MP News: मध्यप्रदेश को यूं ही अजब-गजब नहीं कहा गया है। यहां कारनामे भी अजब-गजब ही होते हैं। सतना जिला अस्पताल में नसबंदी के एक साल के बाद ही महिला ने चौथे बच्चे को जन्म दिया है। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रंबधन के हाथ-पांव फूल गए। पीड़ित परिवार की ओर से उचित कार्रवाई और न्याय की मांग की गई है।
दरअसल, सिद्धार्थ नगर बढ़ईया टोला निवासी फूलकुमारी कोरी पति नंद किशोर उम्र 29 वर्ष निवासी की 23 दिसम्बर 2024 को नसबंदी हुई थी। जब अचानक तबियत खराब हुई तो पीड़िता को सजंय गांधी रीवा ले जाया गया तो सोनोग्राफी जांच में पता चला कि वह तीन माह की गर्भवती हैं।
नंदकिशोर बुनकर ने बताया कि जब वह पत्नी को सतना जिला अस्पताल लेकर पहुंचा तो डॉक्टरों ने उसे नसबंदी फेल होनी की जानकारी दी। यह सुनते ही वह हैरान रह गया। नर्सिंग स्टाफ के द्वारा गर्भपात की सलाह दी थी, लेकिन पीड़िता की हालत ठीक न होने के कारण उसे बच्चे को जन्म देने की सलाह दी गई। आगे नंदकिशोर ने बताया कि उनका पहले से 7 वर्ष बेटा और दो बेटियां हैं। जिनकी उम्र 4 और 2 साल है।
इस मामले में लापरवाही सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन चुप्पी साधे हुए है।
बड़ी खबरेंView All
सतना
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग