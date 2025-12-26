एमपी में ‘तीन बच्चों’ को जन्म देने के बाद महिला ने कराई थी नसबंदी, अब ‘चौथा’ भी हुआ

MP News: मध्यप्रदेश को यूं ही अजब-गजब नहीं कहा गया है। यहां कारनामे भी अजब-गजब ही होते हैं। सतना जिला अस्पताल में नसबंदी के एक साल के बाद ही महिला ने चौथे बच्चे को जन्म दिया है। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रंबधन के हाथ-पांव फूल गए। पीड़ित परिवार की ओर से उचित कार्रवाई और न्याय की मांग की गई है।



दरअसल, सिद्धार्थ नगर बढ़ईया टोला निवासी फूलकुमारी कोरी पति नंद किशोर उम्र 29 वर्ष निवासी की 23 दिसम्बर 2024 को नसबंदी हुई थी। जब अचानक तबियत खराब हुई तो पीड़िता को सजंय गांधी रीवा ले जाया गया तो सोनोग्राफी जांच में पता चला कि वह तीन माह की गर्भवती हैं।