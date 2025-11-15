बड़ी सौगात: MP में बनेगा भोलेनाथ का भव्य मंदिर, राज्य की पहली रिसोर्ट थीम परियोजना

mp first resort themed project in omkareshwar (फोटो- बालाजी ग्रुप फेसबुक)
MP First Resort Themed Project: तीर्थनगरी ओंकारेश्वर के धार्मिक और पर्यटन विकास में एक नया अध्याय जुडने जा रहा है। खंडवा के प्रतिष्ठित रियल एस्टेट समूह बालाजी ग्रुप (Balaji Group) द्वारा यहां विकसित की जा रही अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना श्री कृष्ण बालाजी नगर में भगवान केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। इसका शुभारंभ 16 नवंबर को भूमि पूजन समारोह के साथ किया जाएगा।
बालाजी ग्रुप का यह प्रोजेक्ट श्री कृष्ण बालाजी नगर ओंकारेश्वर में एक अनूठी सेकंड होम स्टे और रिजॉर्ट थीम पर आधारित है, जिसका उद्देश्य नर्मदा किनारे आध्यात्मिक वातावरण के बीच एक सर्व-सुविधायुक्त आवासीय अनुभव प्रदान करना है। इसी कॉलोनी के परिसर में भगवान केदारनाथ को समर्पित मंदिर (Kedarnath Temple) का निर्माण किया जा रहा है, जो आस्था और आकर्षण का केंद्र बनेगा।
ग्राहकों के लिए विशेष लकी ड्रॉ भूमि पूजन समारोह के साथ ही 16 नवंबर का दिन बालाजी ग्रुप के ग्राहकों के लिए भी खास रहने वाला है। इस दिन श्री कृष्ण बालाजी नगर परिसर में एक विशेष लकी ड्रॉ भी रखा गया है। जिसमें हाल ही में पद्मावती धाम में आयोजित आवास मेले के दौरान बालाजी ग्रुप के किसी भी प्रोजेक्ट में प्लाट, मकान लेने वाले सदस्यों को लक्की ड्रा के माध्यम से लाखों के पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही आज अंतिम दिवस में बालाजी ग्रुप की किसी भी कॉलोनी में खरीदारी करने वालों को भी इस लक्की ड्रा में सम्मिलित किया जाएगा।
