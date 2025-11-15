बड़ी सौगात: MP में बनेगा भोलेनाथ का भव्य मंदिर, राज्य की पहली रिसोर्ट थीम परियोजना

ग्राहकों के लिए विशेष लकी ड्रॉ भूमि पूजन समारोह के साथ ही 16 नवंबर का दिन बालाजी ग्रुप के ग्राहकों के लिए भी खास रहने वाला है। इस दिन श्री कृष्ण बालाजी नगर परिसर में एक विशेष लकी ड्रॉ भी रखा गया है। जिसमें हाल ही में पद्मावती धाम में आयोजित आवास मेले के दौरान बालाजी ग्रुप के किसी भी प्रोजेक्ट में प्लाट, मकान लेने वाले सदस्यों को लक्की ड्रा के माध्यम से लाखों के पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही आज अंतिम दिवस में बालाजी ग्रुप की किसी भी कॉलोनी में खरीदारी करने वालों को भी इस लक्की ड्रा में सम्मिलित किया जाएगा।