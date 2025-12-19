भरभराकर गिरी दो मंजिला इमारत, मची चीख-पुकार

बताया जा रहा है कि इस इमारत में एक मेडिकल स्टोर संचालित था। राहत की बात यह रही कि साप्ताहिक अवकाश होने के कारण मेडिकल स्टोर बंद था और उस समय कोई भी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति अंदर मौजूद नहीं था। इसी वजह से इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यदि यह घटना दिन के समय होती, तो बड़ा जानमाल का नुकसान हो सकता था।