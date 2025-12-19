19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

भरभराकर गिरी दो मंजिला इमारत, मची चीख-पुकार

MP News: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का मामला, तेज आवाज के साथ भरभराकर गिरी दो मंजिला इमारत, आवाज से दहला दिल घरों से निकल कर बाहर आ गए लोग

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Sanjana Kumar

Dec 19, 2025

MP News two story building collapsed

MP News two story building collapsed (photo: patrika)

MP News: एमपी के खंडवा जिले के भैरव तालाब के पास वार्ड नंबर 30 में तड़के करीब 4:30 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। यहां स्थित एक दो मंजिला इमारत अचानक भरभराकर ढह गई, जिससे पूरे इलाके में चीख-पुकार मच गई। तेज आवाज के साथ इमारत गिरने से आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

नजदीकी प्लॉट पर निर्माण के लिए चल रही थी खुदाई

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि इमारत के पास स्थित एक खाली प्लॉट में गहरी खुदाई का काम चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि जरूरत से ज्यादा गहरी खुदाई के कारण इस प्लॉट से सटी ये दो मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

मेडिकल स्टोर चलता था यहां, टल गया हादसा

बताया जा रहा है कि इस इमारत में एक मेडिकल स्टोर संचालित था। राहत की बात यह रही कि साप्ताहिक अवकाश होने के कारण मेडिकल स्टोर बंद था और उस समय कोई भी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति अंदर मौजूद नहीं था। इसी वजह से इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यदि यह घटना दिन के समय होती, तो बड़ा जानमाल का नुकसान हो सकता था।

सूचना मिलते ही नगर निगम, पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची

हादसे की सूचना मिलते ही नगर निगम, पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची। मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है और आसपास की इमारतों की भी सुरक्षा जांच की जा रही है। एहतियात के तौर पर लोगों को घटनास्थल से दूर रहने की अपील की गई है।

प्रशासन ने दिए जांच के आदेश

प्रशासन ने मामले की खंडवा के इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। यह भी देखा जा रहा है कि खुदाई का काम नियमों के तहत किया जा रहा था या नहीं। अगर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

ये भी पढ़ें

रिटायर्ड महिला टीचर ने जलाया कुरान शरीफ, सैकड़ों मुस्लिमों ने घेरा थाना
रतलाम
Quran Sharif Burning in Ratlam

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 02:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / भरभराकर गिरी दो मंजिला इमारत, मची चीख-पुकार

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भैरव तालाब वार्ड : 15 फीट खोदी गहरी नींव, बगल में दवाओं से भरा तीन मंजिला मकान भरभराकर गिरा

Municipal council
खंडवा

एसआइआर : डाटा रात 12 बजे फ्रीज, नो मैपिंग में 13 हजार 663 वोटर्स को नोटिस, 7555 का पता नहीं

Election Commission Warns of Jail for Providing False Information in SIR
खंडवा

8 दिन तक प्रेमी के साथ लिव इन में रही, 9वें दिन मायके से लौटे बीवी-बच्चे

khandwa news
खंडवा

महापौर : अधिकारी को अभद्र भाषा बोलने अधिकार किसने दिया माफी मांगे, कलेक्टर बोले… उसने बोला ही नहीं तो किस आधार पर मांगे

Municipal council
खंडवा

कांग्रेसी महिलाओं ने मंत्री शाह का पुतला दहन किया, फायर ब्रिगेड नोजल की छीना झपटी में गीले हुए अधिकारी

Congress performance
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.