भरभराकर गिरी दो मंजिला इमारत, मची चीख-पुकार

MP News two story building collapsed (photo: patrika)
MP News: एमपी के खंडवा जिले के भैरव तालाब के पास वार्ड नंबर 30 में तड़के करीब 4:30 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। यहां स्थित एक दो मंजिला इमारत अचानक भरभराकर ढह गई, जिससे पूरे इलाके में चीख-पुकार मच गई। तेज आवाज के साथ इमारत गिरने से आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
प्राथमिक जांच में सामने आया है कि इमारत के पास स्थित एक खाली प्लॉट में गहरी खुदाई का काम चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि जरूरत से ज्यादा गहरी खुदाई के कारण इस प्लॉट से सटी ये दो मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
बताया जा रहा है कि इस इमारत में एक मेडिकल स्टोर संचालित था। राहत की बात यह रही कि साप्ताहिक अवकाश होने के कारण मेडिकल स्टोर बंद था और उस समय कोई भी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति अंदर मौजूद नहीं था। इसी वजह से इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यदि यह घटना दिन के समय होती, तो बड़ा जानमाल का नुकसान हो सकता था।
हादसे की सूचना मिलते ही नगर निगम, पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची। मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है और आसपास की इमारतों की भी सुरक्षा जांच की जा रही है। एहतियात के तौर पर लोगों को घटनास्थल से दूर रहने की अपील की गई है।
प्रशासन ने मामले की खंडवा के इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। यह भी देखा जा रहा है कि खुदाई का काम नियमों के तहत किया जा रहा था या नहीं। अगर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
