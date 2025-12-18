महापौर : अधिकारी को अभद्र भाषा बोलने अधिकार किसने दिया माफी मांगे, कलेक्टर बोले… उसने बोला ही नहीं तो किस आधार पर मांगे

बैठक में शुरु होते ही महापौर अमृता यादव ने कलेक्टर से सवाल किया कि पट्टा वितरण की जिम्मेदारी आप की है। कर्मचारी, पार्षद सहयोग करते हैं।जनप्रतिनिधियों पर अभद्र भाषा बोलने का अधिकार किसने दिया। एक अधिकारी को बोलने का यही तरीका है। कलेक्टर ने जवाब दिया कि उनका ( एसडीएम ) कहना है। मेरे द्वारा ऐसा कुछ नहीं बोला गया। छोटे से मैटर को इतना तूल क्यों दिया जा रहा हैं। कर्मचारियों ने मुझे पार्षदों की बात नहीं बताई थी। उन्हें समझा दिया हूं। सभी सुबह से शाम तक टेंशन में होते हैं। छोटी-मोटी बातें हैं हम सब एक परिवार के हिस्सा हैं।