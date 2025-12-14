मंत्री लोधी बोले…आजादी के मूलमंत्र का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी देश द्रोही



मंत्री लोधी ने शायराना अंदाज में मिर्जा गालिब का सैर पढ़ा कि ‘ उम्र भर ग़ालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आइना साफ़ करता रहा। उन्होंने कांग्रेस को किसान विरोध बताते हुए कहा कि दिग्विजय सरकार में किसानों को 18 % में कर्ज मिलता था। भाजपा ने 0 % प्रतिशत पर ला दिया है। मंत्री सरकार के दो साल पूरे होने पर विकास की उपलब्धियां गिनाई। मंत्री ने मीडिया के सवाल पर भ्रष्ट अधिकारियों की जांच कराने की बात कही है। मंत्री ने यह बात आरटीओ, माइनिंग अधिकारी के खिलाफ विधायक प्रतिनिधियों के प्रदर्शन के संदर्भ में कहा है।