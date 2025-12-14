निगम में ठेकेदार हावी, वर्क ऑर्डर के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं,13 सडक़ों को भूमि पूजन का इंतजार

बारिश के बाद चेतकपुरी समेत शहरभर में धंसी और टूटी सडक़ों से हुई किरकिरी के बाद नगर निगम ने 217 सडक़ों के निर्माण के लिए 290 करोड़ 53 लाख की जरूरत बताए हुए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया था। शासन ने 60 सडक़ों के लिए 45.89 करोड़ रुपए स्वीकृत भी किए। साथ ही नगर निगम निधि से 42.44 करोड़ में 41 सडक़ें बनाने के लिए स्वीकृति देते हुए ठेकेदार को वर्क ऑर्डर भी जारी किए। लेकिन ठेकेदारों ने अफसरों को ठेंगा दिखाते हुए सिर्फ चार सडक़ों को छोडकऱ अन्य पर कार्य ही शुरू नहीं किए है। इससे पब्लिक को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं शहर की 13 सडक़ों का काम केवल भूमि पूजन के इंतजार में अटका हुआ है। जनप्रतिनिधियों के बीच क्षेत्रवार प्राथमिकता तय न होने से कार्य आधे-अधूरे पड़े हैं। इससे क्षेत्र के लोगों को अब भी गड्ढों और धूलभरी सडक़ों पर सफर करना पड़ रहा है और उनमें आक्रोश है। वहीं आयुक्त संघप्रिय व कलेक्टर रुचिका चौहान ने ठेकेदारों को साफ निर्देश दिए है कि वह कार्य जल्द शुरू करें वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।