निगम में ठेकेदार हावी, वर्क ऑर्डर के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं,13 सडक़ों को भूमि पूजन का इंतजार

शासन निधि से 45.89 करोड़ में से 60 सडक़ों को स्वीकृति मिली
बारिश के बाद चेतकपुरी समेत शहरभर में धंसी और टूटी सडक़ों से हुई किरकिरी के बाद नगर निगम ने 217 सडक़ों के निर्माण के लिए 290 करोड़ 53 लाख की जरूरत बताए हुए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया था। शासन ने 60 सडक़ों के लिए 45.89 करोड़ रुपए स्वीकृत भी किए। साथ ही नगर निगम निधि से 42.44 करोड़ में 41 सडक़ें बनाने के लिए स्वीकृति देते हुए ठेकेदार को वर्क ऑर्डर भी जारी किए। लेकिन ठेकेदारों ने अफसरों को ठेंगा दिखाते हुए सिर्फ चार सडक़ों को छोडकऱ अन्य पर कार्य ही शुरू नहीं किए है। इससे पब्लिक को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं शहर की 13 सडक़ों का काम केवल भूमि पूजन के इंतजार में अटका हुआ है। जनप्रतिनिधियों के बीच क्षेत्रवार प्राथमिकता तय न होने से कार्य आधे-अधूरे पड़े हैं। इससे क्षेत्र के लोगों को अब भी गड्ढों और धूलभरी सडक़ों पर सफर करना पड़ रहा है और उनमें आक्रोश है। वहीं आयुक्त संघप्रिय व कलेक्टर रुचिका चौहान ने ठेकेदारों को साफ निर्देश दिए है कि वह कार्य जल्द शुरू करें वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
88.33 करोड़ स्वीकृत फिर भी काम शून्य
शहर की कुल 217 सडक़ों के लिए 290 करोड़ 54 लाख रुपए की जरूरत बताते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। इनमें से शासन 45.89 करोड़ और निगम से 42.44 करोड़ की निधि स्वीकृत हो चुकी हैं, लेकिन जमीनी काम अभी शुरू नहीं हुआ है।
इन सडक़ों की मिली है मंजूरी
-शासन निधि से 45.89 करोड़ में से 60 सडक़ों को स्वीकृति मिली है। इसमें ग्रामीण विस की 3, पूर्व विस की 2, ग्वालियर विस की 20 और दक्षिण विस की 35 सडक़ें बनना है।
-नगर निगम निधि से 42.44 करोड़ में से 41 सडक़ों को मंजूरी देते हुए वर्क ऑर्डर जारी हुए है। इसमें ग्रामीण विस 6, ग्वालियर विस 3, पूर्व विस 27 और दक्षिण विधानसभा की 5 सडक़ें है।
108 सडक़ों के लिए भेजा 165 करोड़ का प्रस्ताव
नगर निगम ने 108 सडक़ों के लिए शासन से 165.81 करोड़ की मांग की है। इस राशि से ग्रामीण विस की 26, ग्वालियर विस की 12, पूर्व विस की 52 और दक्षिण विधानसभा की 18 सडक़ें बनाई जाएंगी।
इन सडक़ों को नहीं मिली है स्वीकृति
पीडब्ल्यूडी मंडी बोर्ड की 8 सडक़ों के लिए 36.40 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है,इन्हें अभी स्वीकृति नहीं मिली है।
इन 13 सडक़ों को भूमि पूजन का इंतजार
दक्षिण विधानसभा :
तारागंज पुल से आंग्रे पुल 17 लाख, जगन की गली से लक्कडख़ाना पुल तक 77.64 लाख, पाटनकर चौराहे से शासकीय प्रेस 1 करोड़,गस्त का ताजिया से ऊंट पुल 35.61 लाख, दौतलगंज से खुर्जेवाला मोहल्ला 45.24 लाख,गस्त का ताजिया से छपपरवाला पुल 1.90 करोड़।
ग्वालियर विधानसभा :
चंदनपुरा से पुरानी रेशम मिल 01 करोड़, मानस विहार व विवेक विहार 58.89 लाख, हर्षित तक्षशिला से जती की लाइन 42 लाख, न्यू शांतिनगर मोटे महादेव के पास 18 लाख,कोटेश्वर मंदिर से कुडी रोड 45.95 लाख, सिंधिया नगर मजदूर बस्ती 16.41लाख, सत्यनारायण की टेकरी 23.38 लाख।
बड़ी खबरेंView All
समाचार
ट्रेंडिंग