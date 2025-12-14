नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण से 2923 पक्षकारों को मिली राहत

Lok Adalat नरसिंहपुर. शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण से 2923 पक्षकारों को राहत मिली। लोक अदालत का शुभारंभ विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी एवं नोडल अधिकारी नेशनल लोक अदालत अमित रंजन समाधिया ने किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर के एडीआर सेंटर में आयोजित औपचारिक कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश समाधिया द्वारा प्रकरणो के निराकरण को दोनों पक्षकारो की जीत बताया एवं न्यायाधीशों व अधिवक्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणो के निराकरण में विशेष प्रयास करने आह्वान किया।

लोक अदालत के लिए जिले में 22 खंडपीठों का गठन किया गया था। न्यायालय में लंबित कुल प्रकरणो में से कुल 575 प्रकरणो का गठित खंडपीठो द्वारा पक्षकारो के आपसी राजीनामे एवं सहमति से निराकरण किया जाकर 1196 व्यक्तियो को लाभांवित किया गया एवं रुपए 59910636 की अवार्ड राशि पारित की गई। बीएसएनएल, नगर पालिका, बैंक एवं विद्युत विभाग इत्यादि से संबंधित कुल 1645 प्रीलिटिगेशन प्रकरणो का भी निराकरण हुआ। जिसके द्वारा कुल 46197414 रुपए प्रतिकर वसूली राशि पक्षकारो से प्राप्त की जाकर 1727 पक्षकारो के प्रकरणो का निराकरण किया गया। इस प्रकार उक्त नेशनल लोक अदालत द्वारा कुल 2206 लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणो के निराकरण के अधीन कुल अवार्ड वसूली राशि 106108050 प्राप्त हुई।

पारिवारिक प्रकरणों में 4 में समझौता

कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश विपिन कुमार लवानिया द्वारा कुल 18 राजीनामा योग्य पारिवारिक प्रकरणो का निराकरण किया गया। पीठासीन अधिकारी के विशेष प्रयासो से समझाइश पर 4 प्रकरणो में उभयपक्ष पुन: दांपत्य संबंधों की रक्षा करने व निर्वाहन करने हेतु वचनबद्ध हए। राजीनामा सफल रहा और पति-पत्नी के रूप एक-दूसरें को फूलमाला पहनाकर व पौधे लेकर अपने घर चले गए।

शुभारंभ कार्यक्रम में यह रहे मौजूद

शुभारंभ कार्यक्रम में अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ मुकेश शर्मा, कलेक्टर रजनी सिह, कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश विपिन कुमार लवानिया, जिला न्यायाधीश कीर्ति कश्यप, ज्योति मिश्रा, आलोक मिश्रा, नीतिराज सिंह सिसोदिया, वैभव सक्सेना, राममनोहर सिंह दांगी, सीजेएम राकेश सनोडिया, जिला रजिस्ट्रार राधाकृष्ण यादव एवं अन्य समस्त व्यवहार न्यायाधीश, एएसपी संदीप भूरिया, सचिव जिला अधिवक्ता संघ सुलभ जैन, जिला अभियोजन अधिकारी रामकुमार पटेल, लोक अभियोजक धर्मेन्द्र ममार,चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल विष्णु श्रीवास्तव, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल सुधीर दुबे, प्रमोद काछी सहित असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स, सीएमओ नीलम चैहान, सहायक अभियंता विद्युत विभाग संदीप रघुवंशी, आदि मौजूद रहे। स्वागत उद्बोधन सचिव प्राधिकरण दिनेश मीणा ने दिया।