14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण से 2923 पक्षकारों को मिली राहत

Lok Adalat नरसिंहपुर. शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण से 2923 पक्षकारों को राहत मिली। लोक अदालत का शुभारंभ विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी एवं नोडल अधिकारी नेशनल लोक अदालत अमित रंजन समाधिया ने किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर के एडीआर सेंटर में आयोजित औपचारिक कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश समाधिया द्वारा प्रकरणो [&hellip;]

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Dec 14, 2025

लोक अदालत के लिए जिले में 22 खंडपीठों का गठन किया गया था। न्यायालय में लंबित कुल प्रकरणो में से कुल 575 प्रकरणो का गठित खंडपीठो द्वारा पक्षकारो के आपसी राजीनामे एवं सहमति से निराकरण किया जाकर 1196 व्यक्तियो को लाभांवित किया गया एवं रुपए 59910636 की अवार्ड राशि पारित की गई।

नेशनल लोक अदालत के शुभारंभ मौके पर न्यायाधीश व अन्य, फोटो- जनसंपर्क

Lok Adalat नरसिंहपुर. शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण से 2923 पक्षकारों को राहत मिली। लोक अदालत का शुभारंभ विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी एवं नोडल अधिकारी नेशनल लोक अदालत अमित रंजन समाधिया ने किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर के एडीआर सेंटर में आयोजित औपचारिक कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश समाधिया द्वारा प्रकरणो के निराकरण को दोनों पक्षकारो की जीत बताया एवं न्यायाधीशों व अधिवक्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणो के निराकरण में विशेष प्रयास करने आह्वान किया।
लोक अदालत के लिए जिले में 22 खंडपीठों का गठन किया गया था। न्यायालय में लंबित कुल प्रकरणो में से कुल 575 प्रकरणो का गठित खंडपीठो द्वारा पक्षकारो के आपसी राजीनामे एवं सहमति से निराकरण किया जाकर 1196 व्यक्तियो को लाभांवित किया गया एवं रुपए 59910636 की अवार्ड राशि पारित की गई। बीएसएनएल, नगर पालिका, बैंक एवं विद्युत विभाग इत्यादि से संबंधित कुल 1645 प्रीलिटिगेशन प्रकरणो का भी निराकरण हुआ। जिसके द्वारा कुल 46197414 रुपए प्रतिकर वसूली राशि पक्षकारो से प्राप्त की जाकर 1727 पक्षकारो के प्रकरणो का निराकरण किया गया। इस प्रकार उक्त नेशनल लोक अदालत द्वारा कुल 2206 लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणो के निराकरण के अधीन कुल अवार्ड वसूली राशि 106108050 प्राप्त हुई।
पारिवारिक प्रकरणों में 4 में समझौता
कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश विपिन कुमार लवानिया द्वारा कुल 18 राजीनामा योग्य पारिवारिक प्रकरणो का निराकरण किया गया। पीठासीन अधिकारी के विशेष प्रयासो से समझाइश पर 4 प्रकरणो में उभयपक्ष पुन: दांपत्य संबंधों की रक्षा करने व निर्वाहन करने हेतु वचनबद्ध हए। राजीनामा सफल रहा और पति-पत्नी के रूप एक-दूसरें को फूलमाला पहनाकर व पौधे लेकर अपने घर चले गए।
शुभारंभ कार्यक्रम में यह रहे मौजूद
शुभारंभ कार्यक्रम में अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ मुकेश शर्मा, कलेक्टर रजनी सिह, कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश विपिन कुमार लवानिया, जिला न्यायाधीश कीर्ति कश्यप, ज्योति मिश्रा, आलोक मिश्रा, नीतिराज सिंह सिसोदिया, वैभव सक्सेना, राममनोहर सिंह दांगी, सीजेएम राकेश सनोडिया, जिला रजिस्ट्रार राधाकृष्ण यादव एवं अन्य समस्त व्यवहार न्यायाधीश, एएसपी संदीप भूरिया, सचिव जिला अधिवक्ता संघ सुलभ जैन, जिला अभियोजन अधिकारी रामकुमार पटेल, लोक अभियोजक धर्मेन्द्र ममार,चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल विष्णु श्रीवास्तव, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल सुधीर दुबे, प्रमोद काछी सहित असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स, सीएमओ नीलम चैहान, सहायक अभियंता विद्युत विभाग संदीप रघुवंशी, आदि मौजूद रहे। स्वागत उद्बोधन सचिव प्राधिकरण दिनेश मीणा ने दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Dec 2025 01:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण से 2923 पक्षकारों को मिली राहत

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मनरेगा में सरकारी धन की बंदरबांट, कहीं अधूरे कार्य, कहीं कागजों में, 37 ग्रामीणों ने लगाई सीएम हेल्पलाइन

जिले की ग्राम पंचायत मचवारा में मनरेगा समेत अन्य योजनाओं के कार्यो में जमकर सरकारी धन की बंदरबांट होने पर 37 ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की तो जिला ंपचायत प्रशासन ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए
नरसिंहपुर

नरसिंहपुर में पोर्टल से भुगतान में देरी से तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य बंद,पिछड़ रहे कार्य में अब नया बखेड़ा

नरसिंहपुर. जिला मुख्यालय के प्राचीन नरसिंह तालाब के सौंदर्यीकरण का पहले फेज का कार्य लगातार पिछड़ रहा है। पहले ठेकेदार द्वारा कार्य में रूचि नहीं दिखाई गई, जैसे-तैसे कार्य शुरू हुआ तो फिर गति कमजोर रही, बारिश ने कार्य बंद कर दिया। अब कार्य में पोर्टल से भुगतान में देरी ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है।
नरसिंहपुर

नवोदयन छात्रों को दी बाल कानूनों की जानकारी

Navodaya students
नरसिंहपुर

कलेक्टर ने किया विभिन्न निर्माण कार्यों, स्कूलों और धान उपार्जन केन्द्र का निरीक्षण

procurement centres.
नरसिंहपुर

नरसिंहपुर कलेक्टर ने देखी निर्माण कार्यो की हालत, गुणवत्ता कार्य करने निर्देश दिए

कलेक्टर रजनी सिंह ने निरीक्षण किया। निर्माण कार्यो को गुणवत्ता से समय-सीमा में पूर्ण करने निर्देश दिए। वहीं आंगनबाड़ी के निरीक्षण में मिली गड़बड़ी पर कार्यकर्ता की सेवाएं समाप्त करने नोटिस देने निर्देश दिए।
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.