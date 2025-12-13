नवोदयन छात्रों को दी बाल कानूनों की जानकारी



शिवकुमार रैकवार ने किशोर न्याय बालको की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत बाल कल्याण समिति के कर्तव्यों एवं दायित्वों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के हित के लिए अध्यक्ष सहित 5 सदस्यों की समिति गठित की जाती है,जो संकटग्रस्त, अनाथ, बेसहारा, परित्यक्त, बाल विवाह, पॉक्सो विक्टिम, स्ट्रीट चाईल्ड, बाल भिक्षुक तथा जोखिम पूर्ण परिस्थितियों में निवासरत बच्चों के लिए संरक्षण एवं पुर्नवास के लिए कार्य करती है। राजेन्द्र राजपूत ने पॉक्सो एक्ट के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की। उन्होनें पॉक्सो विक्टिम को प्रदान की जाने वाली सहायता के बारे में भी विस्तार से बताया। कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों को सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श की जानकारी प्रदान करने के लिए कार्टून मूवी कोमल का प्रर्दशन किया गया।