नवोदयन छात्रों को दी बाल कानूनों की जानकारी

मिशन वात्सल्य समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत बच्चों के हित में निर्मित कानूनों की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बोहानी में किया गया। इस अवसर पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष शिव कुमार रैकवार, सदस्य राजेन्द्र राजपूत, बाल संरक्षण अधिकारी सौनिध्य सराठे, अमृताष दुबे, आशीष विश्वकर्मा, प्राचार्य डा. अरूण कुमार तिवारी, उप प्राचार्य एसके अग्रवाल सहित समस्त अध्यापकगण, स्टाफ और विद्यार्थी मौजूद थे।
शिवकुमार रैकवार ने किशोर न्याय बालको की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत बाल कल्याण समिति के कर्तव्यों एवं दायित्वों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के हित के लिए अध्यक्ष सहित 5 सदस्यों की समिति गठित की जाती है,जो संकटग्रस्त, अनाथ, बेसहारा, परित्यक्त, बाल विवाह, पॉक्सो विक्टिम, स्ट्रीट चाईल्ड, बाल भिक्षुक तथा जोखिम पूर्ण परिस्थितियों में निवासरत बच्चों के लिए संरक्षण एवं पुर्नवास के लिए कार्य करती है। राजेन्द्र राजपूत ने पॉक्सो एक्ट के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की। उन्होनें पॉक्सो विक्टिम को प्रदान की जाने वाली सहायता के बारे में भी विस्तार से बताया। कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों को सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श की जानकारी प्रदान करने के लिए कार्टून मूवी कोमल का प्रर्दशन किया गया।
बाल संरक्षण अधिकारी सौनिध्य सराठे ने किशोर न्याय बालको की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने बच्चों को गुड टच एवं बेड टच की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के शोषण की जानकारी तत्काल रूप से अभिभावको, संरक्षकों को देनी चाहिए। पॉक्सो एक्ट के तहत की गई शिकायत गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करते हुए पूर्ण की जाती है। अमृताष दुबे ने चाईल्ड हेल्पलाईन एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम विषय के बारे में बताया। कार्यक्रम में बाल विवाह रोकथाम की शपथ दिलाई गई।
