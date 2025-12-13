कलेक्टर ने किया विभिन्न निर्माण कार्यों, स्कूलों और धान उपार्जन केन्द्र का निरीक्षण



कलेक्टर रजनी सिंह ने नरसिंहपुर सांकल रोड के शेड नदी के निर्माणाधीन पुल और नरसिंहपुर. सांकल मार्ग पर ऊमर नदी में बन रहे निर्माणाधीन पुल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारी को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि सुरक्षा मानक संबंधी बोर्ड लगाया जाए और इसके साथ ही निर्माण एजेंसी का नाम, लागतए कार्य पूर्णता की अवधि का भी बोर्ड लगाया जाए। इसके अलावा कलेक्टर ने सडक़ मार्ग के मरम्मत कार्य का भी अवलोकन किया। उन्होंने समय सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सिंह ने जिले की जनपद पंचायत गोटेगांव की ग्राम पंचायत बढ़ैयाखेड़ा में निर्माणाधीन अटल ग्राम सेवा सदन पंचायत भवन का निरीक्षण किया। यह भवन 37.49 लाख रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। उन्होंने समय सीमा में पूरी गुणवत्ता के साथ भवन को पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने ग्राम खोबी में निर्माणाधीन पंचायत भवन का भी निरीक्षण किया। इसी तरह कलेक्टर ने गोटेगांव जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम राखी भैंसा में नहर के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया।