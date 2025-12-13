नरसिंहपुर कलेक्टर ने देखी निर्माण कार्यो की हालत, गुणवत्ता कार्य करने निर्देश दिए

The Collector instructed that the construction नरसिंहपुर. शुक्रवार को जनपद नरसिंहपुर व गोटेगांव में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यो का कलेक्टर रजनी सिंह ने निरीक्षण किया। निर्माण कार्यो को गुणवत्ता से समय-सीमा में पूर्ण करने निर्देश दिए। वहीं आंगनबाड़ी के निरीक्षण में मिली गड़बड़ी पर कार्यकर्ता की सेवाएं समाप्त करने नोटिस देने निर्देश दिए।

कलेक्टर ने नरसिंहपुर सांकल रोड पर शेढ़ नदी के निर्माणाधीन पुल और नरसिंहपुर- सांकल मार्ग पर ऊमर नदी में बन रहे निर्माणाधीन पुल का कार्य समय सीमा में गुणवत्ता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। कहा कि सुरक्षा मानक संबंधी बोर्ड लगाया जाए और इसके साथ ही निर्माण एजेंसी का नाम, लागत, कार्य पूर्णता की अवधि का भी बोर्ड लगाया जाए। कलेक्टर ने सडक़ के मरम्मत कार्य को भी समय सीमा में गुणवत्ता से कराने निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत बढ़ैयाखेड़ा में 37.96 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन अटल ग्राम सेवा सदन, ग्राम खोबी में निर्माणाधीन पंचायत भवन, ग्राम राखी भैंसा में नहर के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। कार्यो को गुणवत्ता से कराने निर्देश दिए।