कांग्रेसी महिलाओं ने मंत्री शाह का पुतला दहन किया, फायर ब्रिगेड नोजल की छीना झपटी में गीले हुए अधिकारी

गांधी भवन से कांग्रेस महिलाओं ने जुलूस निकाल कर केवल राम तिराहे पहुंची। कांग्रेसी महिलाओं ने मंत्री शाह का पुतला दहन किया। प्रशासन ने फायर ब्रिगेड से पुतले को बुझाने की कोशिश की। महिला नेताओं इने प्रशासन का विरोध किया। अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी, रचना तिवारी आदि नेताओं ने पुतला बुझाने का विरोध करते हुए फायर ब्रिगेड के नोजल को छीनने की कोशिश की। छीना-छपटी में महिला नेत्रियों ने सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर सिंह समेत मौजूद पुलिस कर्मचारियों को गीला कर दिया। नोजल महिलाओं के हाथ में जाते ही वहां से अधिकारी भाग खड़े हुए। कार्यकर्ता भी गीले हो गए। पुतला दहन के बाद मामला शांत हुआ।