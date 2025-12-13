शिक्षण सत्र 2025-26 में पीएचडी शोध : छात्रवृत्ति योजना में पांच जनवरी तक जमा होंगे आवेदन, सरकार भरेगी फीस

शोधार्थी मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, जिसका प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में देना आवश्यक होगा। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग वर्ग, जो पीएचडी अनुसंधान के लिए पंजीकृत हो। अनुसूचित जाति एवं जनजातीय वर्ग के आवेदकों के लिए माता-पिता अभिभावक की वार्षिक आय 8,00,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिव्यांग वर्ग के सभी आवेदकों के लिए भी अभिभावक की आय सीमा 8,00,000 निर्धारित है। प्रमाण पत्र अनिवार्य है। एक समय में केवल एक ही छात्रवृत्ति प्राप्त की जा सकेगी। पहले से किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ उठा रहे शोधार्थी दोहरी छात्रवृत्ति नहीं ले सकेंगे।