राज्य स्तरीय 69 वीं पिट्टू खेल प्रतियोगिता...बालिका वर्ग में इंदौर, बालक में नर्मदापुरम संभाग का ट्रॉफी पर कब्जा
प्रदेशभर से 216 बालक-बालिकाओं सहित 50 कोच ने लिया हिस्सा, इसमें प्रदेशभर के नौ संभाव में एक टीम जनजातीय कार्य विभाग की शामिल हुई। तीन दिवसीय कार्यक्रम के दौरान प्रतियोगिता आयोजित की गई।
लोक शिक्षण संचालनालय एवं स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की अंडर-19 आयु वर्ग की 69 वी में राज्य स्तरीय तीन दिवसीय पिट्टू खेल प्रतियोगिता का उत्कृष्ट स्कूल में हुई। फाइनल मैच बालिका वर्ग में इंदौर और बालक में नर्मदापुरम के खिलाड़ी बाजी मारी है। विजयी खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल के साथ प्रमाण पत्र वितरण किए गए।
जनजाति कार्य विभाग सहित 9 संभागों की टीम के 108 बालक, 108 बालिकाओं सहित 50 से अधिक कोच मैनेजर ऑफिशियल ने हिस्सा लिया है। जिसमें बालक वर्ग में प्रथम नर्मदापुरम संभाग, द्वितीय जनजातीय कार्य विभाग तृतीय, इंदौर संभाग एवं बालिका वर्ग में प्रथम इंदौर संभाग द्वितीय जनजातीय कार्य विभाग तृतीय नर्मदापुरम संभाग स्थान पर रहे।
इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी पीएस सोलंकी समेत अतिथियों ने खिलाडिय़ों का उत्साह वर्धन किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए शिक्षा के साथ खेल भी जरूरी है। शिक्षा के साथ ही खेल कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में भी उन्नति के पर्याप्त अवसर हैं।
तीन दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान जिला क्रीड़ा अधिकारी पुष्पदंत डोंगरे ,सहायक क्रीड़ा अधिकारी शैलेंद्र सिंह चौहान ,साक्षरता प्रभारी प्रशांत दीक्षित एवं विभिन्न संस्थाओं के व्यायाम शिक्षकों ने किया। इस अवसर पर सभी ऑफिशियल्स,टीम मैनेजर व आयोजन की विभिन्न समितियों के सदस्यों को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने ध्वज अवरोहण कर आगामी प्रतियोगिता के लिए ध्वज जिला क्रीड़ा अधिकारी डोंगरे को सौपा।
रमसा प्रभारी संगीता सोनवणे, खेल पर्यवेक्षक गोपाल चौधरी, कविता वर्मा, जयेश पाटीदार, सुरभि शर्मा, प्राचार्य ज्योत्सना सोनी, रुबिया खान, भूपेंद्र सिंह चौहान थे। संचालन संदीप जोशी व पीडी डोंगरे ने किया।
