राज्य स्तरीय 69 वीं पिट्टू खेल प्रतियोगिता...बालिका वर्ग में इंदौर, बालक में नर्मदापुरम संभाग का ट्रॉफी पर कब्जा

तीन दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान जिला क्रीड़ा अधिकारी पुष्पदंत डोंगरे ,सहायक क्रीड़ा अधिकारी शैलेंद्र सिंह चौहान ,साक्षरता प्रभारी प्रशांत दीक्षित एवं विभिन्न संस्थाओं के व्यायाम शिक्षकों ने किया। इस अवसर पर सभी ऑफिशियल्स,टीम मैनेजर व आयोजन की विभिन्न समितियों के सदस्यों को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने ध्वज अवरोहण कर आगामी प्रतियोगिता के लिए ध्वज जिला क्रीड़ा अधिकारी डोंगरे को सौपा।