एमपी में फिर गरजा बुलडोजर, 6 थानों की पुलिस रही मौजूद

खंडवा के सिहाड़ा गांव में मंगलवार को सुबह से ही तनाव का माहौल था। इसी बीच जब 6 थानों के पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अमला गांव पहुंचा तो पूरा गांव जमा हो गया। भारी भीड़ के बीच जेसीबी से दरगाह परिसर में किए गए अतिक्रमण को हटाने का काम शुरु हुआ और कुछ ही देर में एंट्री गेट, अवैध मकान और दुकान को जेसीबी से तोड़ दिया गया। हालांकि दरगाह परिसर में बने मदरसे को लेकर भी विवाद की स्थिति है लेकिन अभी इसकी जांच पूरी नहीं हुई है इसलिए मदरसे का ताला तोड़कर उस पर पंचायत का ताला लगवाया गया है और हरे रंग की दीवारों को गुलाबी रंग से पुतवाया गया है।