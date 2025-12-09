9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

खंडवा

एमपी में फिर गरजा बुलडोजर, 6 थानों की पुलिस रही मौजूद

mp news: दरगाह परिसर में बने अवैध, मकान, दुकान और एंट्री गेट को जमींदोज कर विवादित मदरसे को प्रशासन ने कब्जे में लिया...।

2 min read
खंडवा

image

Shailendra Sharma

Dec 09, 2025

khandwa

bulldozer action illegal encroachment demolition (सोर्स- पत्रिका)

mp news: मध्यप्रदेश में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजा है। इस बार बुलडोजर एक्शन खंडवा जिले के सिहाड़ा गांव में हुआ जहां दरगाह परिसर में अतिक्रमण कर बनाए गए मकान, दुकान और एंट्रीगेट को जेसीबी की मदद से तुड़वाया गया है। इतना ही नहीं वहां पर बने विवादित मदरसे में भी ताला लगाकर उसे पंचायत के हवाले कर दिया गया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को 6 थानों की पुलिस बल की मौजूदगी में अंजाम दिया गया।

6 थानों की पुलिस की मौजूदगी में गरजा बुलडोजर

खंडवा के सिहाड़ा गांव में मंगलवार को सुबह से ही तनाव का माहौल था। इसी बीच जब 6 थानों के पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अमला गांव पहुंचा तो पूरा गांव जमा हो गया। भारी भीड़ के बीच जेसीबी से दरगाह परिसर में किए गए अतिक्रमण को हटाने का काम शुरु हुआ और कुछ ही देर में एंट्री गेट, अवैध मकान और दुकान को जेसीबी से तोड़ दिया गया। हालांकि दरगाह परिसर में बने मदरसे को लेकर भी विवाद की स्थिति है लेकिन अभी इसकी जांच पूरी नहीं हुई है इसलिए मदरसे का ताला तोड़कर उस पर पंचायत का ताला लगवाया गया है और हरे रंग की दीवारों को गुलाबी रंग से पुतवाया गया है।

करीब 40 हजार स्क्वायर फीट से हटाया अतिक्रमण

अधिकारियों ने बताया कि करीब 40 हजार स्क्वायर फीट जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। जिन्होंने अतिक्रमण किया था उन्हें पहले ही नोटिस जारी किया गया था। ग्राम पंचायत के सरपंच ने बताया कि इस जमीन पर शॉपिंग कॉप्लेक्स और सामुदायिक भवन बनाना है लेकिन अवैध रुप से किए गए कब्जे के कारण निर्माण कार्य नहीं कराया जा पा रहा था और विवाद की स्थिति बन रही थी। अब इस भूमि पर पंचायत नई दुकानें बनाकर किराए पर देगी। इससे पंचायत की राजस्व आय बढ़ेगी और गांव के विकास कार्यों में तेजी आएगी।

Published on:

09 Dec 2025 07:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / एमपी में फिर गरजा बुलडोजर, 6 थानों की पुलिस रही मौजूद

