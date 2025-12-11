11 दिसंबर 2025,

खंडवा

संभागायुक्त से दो कलेक्टर के खिलाफ शिकायत, आवेदक ने साहब दोषी कलेक्टर के विरूद्ध कार्रवाई करें

संभागायुक्त डॉ सुदामखाड़े खंडवा प्रवास पर पहुंचे। उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार और जिला पंचायत कार्यालय का किया निरीक्षण, बोले तहसील में नामांतरण-बंटवारा का समय से नहीं हो रहा निराकरण, पंचायतों में जल-संपत्ति कर से बढ़ाएं आय

खंडवा

image

Rajesh Patel

Dec 11, 2025

Collector

संभागायुक्त ने खंडवा कलेक्टर कार्यालय का किया निरीक्षण

संभागायुक्त डॉ सुदामखाड़े खंडवा प्रवास पर पहुंचे। उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार और जिला पंचायत कार्यालय का किया निरीक्षण, बोले तहसील में नामांतरण-बंटवारा का समय से नहीं हो रहा निराकरण, पंचायतों में जल-संपत्ति कर से बढ़ाएं आय, इस दौरान आवेदक नमन अग्रवाल ने कहा कि पूर्व और वर्तमान कलेक्टर मध्य प्रदेश राजस्व संहिता में अलग-अलग आदेश दे रहे हैं जांच कराकर दोषी कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करें।

एसडीएम, तहसीलदार कोर्ट में लंबित मिले प्रकरण

संभागायुक्त डॉ. सुदामखाड़े बुधवार को खंडवा पहुंचे। एसडीएम कार्यालय में राजस्व प्रकरण लंबित मिले। समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। संभागायुक्त ने निरीक्षण के दौरान एसडीएम ऋषि कुमार सिंघई को लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। भू-अर्जन व डायवर्सन की भी जानकारी ली। उन्होंने तहसील का भी निरीक्षण किया। तहसीलदार से नामांतरण, बंटवारे और सीमांकन के लंबित मामलों की जानकारी ली। निर्देश दिए कि शासन के निर्धारित समय सीमा में निराकरण करें। जाति प्रमाण-पत्र के लंबित आवेदनों का भी निर्धारित निराकरण करें।

जिला पंचायत कार्यालय का भी किया निरीक्षण

संभागायुक्त ने जपं खंडवा और जिपं कार्यालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने जल कर एवं संपत्ति कर सहित अन्य करों की वसूली पर विशेष ध्यान देने को कहा है। संभागायुक्त ने स्कूलों में मध्यान्ह भोजन में मेनू का पालन करें। जिपं सीईओ डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा, अपर कलेक्टर सृष्टि देशमुख सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

पीएम आवास, मनरेगा की प्रगति का लिया फीडबैक

संभागायुक्त ने मनरेगा एवं पीएम आवास का भी फीडबैक लिया। निर्माण की प्रगति बढ़ाने के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूहों को प्रशिक्षण दिलाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जपं की समितियों की बैठक नियमित रूप से आयोजित किए जाने को कहा है।

संभागायुक्त से दो कलेक्टर के खिलाफ शिकायत

शहर के मालीकुंआ निवासी नमनगोपाल अग्रवाल ने तहसील में संभागायुक्त को आवेदन देकर पूर्व एवं वर्तमान कलेक्टर के खिलाफ शिकायत की। संभागायुक्त से कहा कि जांच में दोषी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में पूर्व कलेक्टर रहे नीरज दूबे के आदेश और वर्तमान कलेक्टर के द्यारा डायवर्शन नक्शा शीट प्रदान किया जाना संभव नहीं होने आदि की शिकायत की है।

Published on:

11 Dec 2025 12:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / संभागायुक्त से दो कलेक्टर के खिलाफ शिकायत, आवेदक ने साहब दोषी कलेक्टर के विरूद्ध कार्रवाई करें

