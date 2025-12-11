संभागायुक्त से दो कलेक्टर के खिलाफ शिकायत, आवेदक ने साहब दोषी कलेक्टर के विरूद्ध कार्रवाई करें

संभागायुक्त डॉ. सुदामखाड़े बुधवार को खंडवा पहुंचे। एसडीएम कार्यालय में राजस्व प्रकरण लंबित मिले। समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। संभागायुक्त ने निरीक्षण के दौरान एसडीएम ऋषि कुमार सिंघई को लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। भू-अर्जन व डायवर्सन की भी जानकारी ली। उन्होंने तहसील का भी निरीक्षण किया। तहसीलदार से नामांतरण, बंटवारे और सीमांकन के लंबित मामलों की जानकारी ली। निर्देश दिए कि शासन के निर्धारित समय सीमा में निराकरण करें। जाति प्रमाण-पत्र के लंबित आवेदनों का भी निर्धारित निराकरण करें।