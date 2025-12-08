SIR : 18 हजार मृतक समेत 89 हजार वोटर बाहर, 15 जनवरी तक दावा-आपत्ति लगा सकेंगे

नगरीय क्षेत्र में एसआइआर को लेकर निरीक्षण करते नोडल
विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 18 हजार 680 मृतक समेत 89 हजार 415 मतदाताओं के नाम विलोपित कर दिए गए। बूथ स्तर पर अभी 11 दिसंबर तक विशेष कार्यक्रम चलेगा। वोटर लिस्ट से विलोपित होने वाले वोटर्स को 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावा-आपत्ति में कारण बताकर क्लेम कर सकेंगे।
रविवार की शाम पांच बजे तक 10 लाख 29 हजार 806 वोटर्स में से 9 लाख 39 हजार 443 वोटरों की मैपिंग के साथ डिजिटलाइजेशन का कार्य पूर्ण हो गया है। अभी भी 90 हजार 363 वोटर का डिजिटलाइजेशन करना बाकी है। शेष वोटर्स में यदि हटाए गए वोटर की संख्या को घटा दिया जाए तो अब सिर्फ 948 वोटर्स बचे हैं। इस हिसाब से 7 दिसंबर को ही 99.98 फीसदी कार्य पूर्ण हो गया है।
8 दिसंबर को शहरी क्षेत्र में ‘ विशेष वार्ड सभा ’ और ग्रामीण क्षेत्र में विशेष ग्राम सभा आयोजित होगी। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने विशेष ग्राम सभा का आयोजन कराने अधिकारियों से वीसी के जरिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से कहा कि अपने अपने नगरीय निकाय के प्रत्येक वार्ड में सुबह 11 बजे से विशेष वार्ड सभा का आयोजन करें। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत अमले को निर्देश दिए गए हैं।
बूथ लेवल अधिकारियों को 4 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच गणना पत्रक वितरण, एवं उन्हें ग्राह्य कर डिजिटलाइजेशन कार्य किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने ऋषव गुप्ता ने इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले दमिता मंडलोई प्राथमिक शिक्षक एवं बूथ लेवल अधिकारी मतदान केंद्र क्रमांक 217-मोरघड़ एवं सोफी कनाड़े प्राथमिक शिक्षक एवं सहायक बूथ लेवल अधिकारी मतदान केंद्र 165-खारकलां शामिल हैं।निलंबन अवधि में इन दोनों शिक्षकों को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
अंतिम तिथि 11 दिसंबर को है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी मतदाताओं को देने के उद्देश्य से 8 दिसंबर को विशेष ग्राम सभा और विशेष वार्ड सभा का आयोजन किया जाना है। कलेक्टर ने एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि 8 दिसंबर को सुबह 11 बजे से अपने क्षेत्र के प्रत्येक गांव में विशेष ग्राम सभा का आयोजन करवाएं। उन्होंने सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को अपने अपने नगरीय निकाय के प्रत्येक वार्ड में 8 दिसंबर को सुबह 11 बजे से विशेष वार्ड सभा का आयोजन करने के निर्देश भी दिए हैं।
-मृतक-18680
-अनुउपलब्ध-9569
-स्थाई रूप से स्थानांतरित-52794
-पहले से ही नामांकित-8168
-अन्य-204
कुल- 89415
--------------------------------
मांधाता-207556 92.19 17593
हरसूद- 217314 92.97 16437
खंडवा- 240177 85.51 40687
पंधाना -274396 94.61 15646
कुल-939443 91.23 90363
आंकड़े 7 दिसंबर की स्थिति में।
