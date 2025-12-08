SIR : 18 हजार मृतक समेत 89 हजार वोटर बाहर, 15 जनवरी तक दावा-आपत्ति लगा सकेंगे

अंतिम तिथि 11 दिसंबर को है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी मतदाताओं को देने के उद्देश्य से 8 दिसंबर को विशेष ग्राम सभा और विशेष वार्ड सभा का आयोजन किया जाना है। कलेक्टर ने एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि 8 दिसंबर को सुबह 11 बजे से अपने क्षेत्र के प्रत्येक गांव में विशेष ग्राम सभा का आयोजन करवाएं। उन्होंने सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को अपने अपने नगरीय निकाय के प्रत्येक वार्ड में 8 दिसंबर को सुबह 11 बजे से विशेष वार्ड सभा का आयोजन करने के निर्देश भी दिए हैं।