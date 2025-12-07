SIR : गलत मैपिंग…बीएलओ से नोकझोंक, नोडल बोले तू कौन उठाकर पटख दूंगा

नोडल अधिकारी अंकित पवार का कहना है कि बूथ नंबर- 145 पर महिला बीएलओ ने गलत मैपिंग की थी। सूचना मिलने पर एसडीएम साहब ने मौके पर पटवारी को भेजा। पटवारी के पहुंचे पर पर पता चला कि बूथ नंबर-146 के लोगों को बूथ नंबर- 145 में मैपिंग कर दी है। सुधारने के लिए बीएलओ से ओपीटी मांगी गई। लेकिन सहयोगी ने मना कर दिया। पूछताछ में पटवारी के फोन पर बीएलओ का सहयोगी ऊल-ऊजुलू जवाब दे रहा था। मौके पर पहुंचने के बाद सहयोगी से पूछा कि तू कौन है। यहां पर बीएलओ सुनंदा हैं। बीएलओ ने पहले तो गलती कि और जब सुधार के लिए कहा गया तो सहयोग नहीं किया।