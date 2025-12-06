इधर चल रहे थे सात फेरे…उधर ‘लवर’ ने वायरल कर दिए गंदे फोटो-वीडियो

MP News: मध्यप्रदेश के खंडवा जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां शादीशुदा प्रेमी के चक्कर में 18 वर्षीय लड़की का अश्लील वीडियो वायरल हो गया। लड़की समाज के ही लड़के के साथ सात फेरे ले रही थी। उसी दौरान प्रेमी ने अश्लील फोटो-वीडियो वायरल कर दिए। पुलिस ने प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है।



दरअसल, पूरा मामला पिपलोद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 3 दिसंबर को खरगोन जिले में हुई थी। शादी की रस्में हो रहीं थी। उसी दौरान प्रेमी ने उसके साथ लिए हुए अश्लील फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर दिए।