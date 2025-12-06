6 दिसंबर 2025,

खंडवा

इधर चल रहे थे सात फेरे…उधर ‘लवर’ ने वायरल कर दिए गंदे फोटो-वीडियो

MP News: मध्यप्रदेश के खंडवा में गर्लफ्रेंड की शादी तुड़वाने के लिए प्रेमी ने उसके अश्लील फोटो-वीडियो वायरल कर दिए।

खंडवा

image

Himanshu Singh

Dec 06, 2025

mp news

फोटो सोर्स- एआई

MP News: मध्यप्रदेश के खंडवा जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां शादीशुदा प्रेमी के चक्कर में 18 वर्षीय लड़की का अश्लील वीडियो वायरल हो गया। लड़की समाज के ही लड़के के साथ सात फेरे ले रही थी। उसी दौरान प्रेमी ने अश्लील फोटो-वीडियो वायरल कर दिए। पुलिस ने प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है।

दरअसल, पूरा मामला पिपलोद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 3 दिसंबर को खरगोन जिले में हुई थी। शादी की रस्में हो रहीं थी। उसी दौरान प्रेमी ने उसके साथ लिए हुए अश्लील फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर दिए।

शादीशुदा प्रेमी का बेटा भी

शादीशुदा प्रेमी का एक छह वर्षीय बेटा भी है। प्रेमी चाहता था कि शादी उससे ही और किसी के साथ शादी करने वह फोटो-वीडियो वायरल और जान से मारने की धमकी देता था। इस साजिश के पीछे उसकी पत्नी का हाथ भी बताया जा रहा है। पुलिस ने प्रेमी और पत्नी को आरोपी बनाया है। दोनों के खिलाफ दुष्कर्म, यौन संबंध के लिए मजबूर करने, यौन उत्पीड़न, जान से मारने की धमकी देने, एट्रोसिटी एक्ट, आईटी एक्ट समेत अन्य दूसरी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

धर्मांतरण के आरोप लगे

पुलिस के अनुसार, युवती के द्वारा दुष्कर्म और धर्मांतरण के दबाव बनाने के आरोप भी लगे हैं। इसमें आरोपी की पत्नी का शामिल होना भी बताया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी और उसकी पत्नी की तलाश शुरु कर दी है।

