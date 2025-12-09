विकास : राज्य स्तरीय समिति की मंजूरी के इंतज़ार में 309 करोड़ की योजनाएं फाइलों में अटकीं

नगरीय क्षेत्र के पचास वार्ड में सीवेज लाइन निर्माण के लिए 228 करोड़ रुपए के टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बीते वित्तीय वर्ष से वर्ष से कागजी प्रक्रिया चल रहा है। चालू वर्ष में भी 11 माह बीत गए। स्थानीय स्तर पर कागजी प्रक्रिया पूरी हो गई चुकी है। कागजी प्रक्रिया फाइनल नहीं होने से निर्माण चालू नहीं हो सका है। टेंडर के बाद फाइनल डिजाइन संचालनालय भेजी गई है। भोपाल में डिजाइन भी एप्रूव्ड हो चुकी है। लेकिन अभी तक एसएलटीसी की बैठक नहीं होने से आदेश जारी नहीं हो सका है। निगम को फाइनल डिजाइन के आदेश को आने का इंतजार है।