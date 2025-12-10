कलेक्टर बोले मैं कुछ नहीं जनता हूं…कौन काम पहले होगा कौन बाद में, ये एमआईसी का अधिकार

शहर के प्रमाण सिटी-फेस-1 निवासी मुकेश कुमार के साथ कई महिलाओं और कैंसर पीड़ित ने कलेक्टर को आवेदन देकर कहा, साहब प्रणाम सिटी-1 वैध कॉलोनी है। सड़क की सुविधाएं नहीं है। हमारी कॉलोनी वैध है। फिर भी मार्ग नहीं बना। सिहाड़ा मुख्य मार्ग तक डामरीकरण किया जाए। निगम ने सामने की अवैध कॉलोनी में प्रभावशाली लोगों के दरवाजे तक मार्ग बना दिया। वैध कॉलोनी को सुविधाएं मिलना चाहिए या नहीं। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने दो टूक जवाब दिया कि कौन काम पहले होगा कौन बाद में होगा। ये एमआईसी को अधिकार है। मैं इस मामले में कुछ नहीं जनता हूं। इस दौरान आवेदकों के बार-बार आर्गूमेंट करने पर नाराजगी भी व्यक्त की। कॉलोनीवासी बैरंग लौट गए।