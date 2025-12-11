MP पुलिस को 100 एकड़ जमीन, विधानसभा में उठा था मुद्दा, अब IG ने किया निरीक्षण

आइजी अनुराग ने कहा कि पुलिस विभाग को बहुत दिनों से एक जमीन आवंटित है। बुरहानपुर जाते समय जमीन को देखने आया हूं कि अगर बटालियन की जरूरत पड़ती है तो यह जमीन कैसी रहेगी। अभी यह देखा है जमीन सड़क और शहर से कितनी दूर है। जमीन समतल मिलती है तो 50 से 60 एकड़ की जरूरत होती है। यहां 100 एकड़ जमीन है जो पर्याप्त है। हालांकि खंडवा संवेदनशील जिला है। यहां बटालियन को लेकर पुलिस मुख्यालय व शासन स्तर पर ही निर्णय किया जाएगा।