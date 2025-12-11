MP पुलिस को 100 एकड़ जमीन, विधानसभा में उठा था मुद्दा, अब IG ने किया निरीक्षण

Indore Range IG Anurag inspects 100 acre land in khandwa (फोटो- Patrika.com)
New Police Battalion: प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी और सांप्रदायिक माहौल को लेकर संवेदनशील खंडवा जिले में एक बार फिर बटालियन बनने को लेकर हलचल हुई है। विधानसभा में बटालियन का मुद्दा उठने के बाद बुधवार को इंदौर रेंज आइजी अनुराग (Indore Range IG Anurag) ने सुरगांव नेपानी पहुंचकर जमीन का जायजा लिया। उन्होंने जमीन का नक्शा देखने के साथ ही वहां से गुजर रहे हाइवे और पानी की सुलभता पर भी चर्चा की।
बुधवार सुबह करीब 9 बजे आइजी अनुराग, डीआइजी सिद्धार्थ बहुगुणा और एसपी मनोज कुमार राय के साथ सुरगांव नेपानी रोड पर पुलिस विभाग की जमीन देखने पहुंचे। पुलिसकर्मी अपने साथ जमीन का नक्शा लेकर आए थे। उसके आधार पर उन्होंने जमीन को अवलोकन किया। इस दौरान डीआइजी और एसपी दोनों ने ही उन्हें जमीन के संबंध में जानकारी दी। वे करीब आधे घंटे यहां रूके। इसके बाद यहां से आइजी अपने काफिले के साथ वापस खंडवा आए। (mp news)
आइजी अनुराग ने कहा कि पुलिस विभाग को बहुत दिनों से एक जमीन आवंटित है। बुरहानपुर जाते समय जमीन को देखने आया हूं कि अगर बटालियन की जरूरत पड़ती है तो यह जमीन कैसी रहेगी। अभी यह देखा है जमीन सड़क और शहर से कितनी दूर है। जमीन समतल मिलती है तो 50 से 60 एकड़ की जरूरत होती है। यहां 100 एकड़ जमीन है जो पर्याप्त है। हालांकि खंडवा संवेदनशील जिला है। यहां बटालियन को लेकर पुलिस मुख्यालय व शासन स्तर पर ही निर्णय किया जाएगा।
पुलिस विभाग को करीब 100 एकड़ जमीन मिली है। इस जमीन के पास से देशगांव रूची हाईवे गुजर रहा है। दूसरी तरफ सुरगांव नेपानी रोड है जो सीधे शहर से जुड़ा हआ है। शहर से कुछ ही दूर यह जमीन होने से यहां बटालियन के पर्याप्त जगह है। इसके साथ ही पानी भी भरपूर है। बटालियन के लिए पूरी तरह से अनुकूल वातावरण यहां मौजूद है।
जिला मुख्यालय पर पुलिस बटालियन बनाए जाने का मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा है। विधायक कंचन तनवे ने जिले को संवेदशनील बताते हुए सभी का ध्यान आकर्षित करवाया था। साथ ही बताया था कि जिले में बटालियन क्यों जरूरी है। केबिनेट मंत्री विजय शाह और कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस मुद्दे को उठाया था। जिसके बाद बटालियन को लेकर भोपाल स्तर पर भी चर्चा शुरू हो गई थी। आइजी के दौरे को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।
