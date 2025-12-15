15 दिसंबर 2025,

सोमवार

खंडवा

तहसीलों में व्यवस्था बदली, फिर भी छह हजार पक्षकारों को छह माह से नहीं मिल रहा न्याय

राजस्व विभाग : नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के लिए तहसीलों में पक्षकारों पेशी से नहीं मिल रही मुक्ति

खंडवा

image

Rajesh Patel

Dec 15, 2025

राजस्व विभाग : नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के लिए तहसीलों में पक्षकारों पेशी से नहीं मिल रही मुक्ति


छह हजार पक्षकारों को समय से नहीं मिला न्याय

सरकार पक्षकारों को समय से न्याय मिले इसको लेकर तहसीलों में अफसरों की जिम्मेदारी में बदलाव किया है। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रगति बढ़ाने न्यायालय और फील्ड में कानून व्यवस्था संभालने की अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके बावजूद तहसीलों में नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के 2 हजार 774 प्रकरणों लंबित है। व्यवस्था परिवर्तन के बावजूद तहसीलों में छह हजार पक्षकारों को समय से न्याय नहीं मिल रह है।

छह माह से नहीं मिला न्याय

जिले की तहसीलों में पक्षकारों को समय से न्याय नहीं मिल रहा है। तहसीलों में तीस दिन के भीतर निराकरण होने वाले ढाई हजार से अधिक प्रकरण तीन माह से लंबित है। यही नहीं छह माह से दो हजार प्रकरणों में पक्षकारों को छह माह से न्याय नहीं मिला है। तहसीलों में पेशी पर पेशी से पक्षकारों को परेशानी हो रही है। इसका खुलासा दो दिन पहले प्रभारी मंत्री की समीक्षा में जिला प्रशासन की ओर से प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में हुआ है। मामले में कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने नवंबर व दिसंबर माह में एसआइआर का कारण बताते हुए प्रगति धीमी होने की जानकारी प्रस्तुत की है। इससे पहले संभागायुक्त के निरीक्षण के दौरान लंबित प्रकरणों के निराकरण में एसआइआर का कारण बताया गया।

नामांतरण में छह सर्किलों के तहसीलदार फिसड्डी

तहसीलों में सर्किल स्तर पर नामांतरण, बंटवारा के प्रकरणों में छह नायब तहसीलदारों की परफार्मेंस खराब है। पुनासा तहसीलदार कोर्ट में 668 प्रकरण दर्ज हुए। अभी तक 113 प्रकरण लंबित है। इसमें 98 तीन माह से और 15 प्रकरण छह माह से लंबित है। इसी तरह मूंदी वृत्त तहसीलदार अभी तक 82 फीसदी ही प्रकरणों का निराकरण कर सके हैं। सिंगोट, खंडवा और छैगांव माखन के तहसीलदार नामांतरण पीछे हैं।

बंटवारा में 7 सर्किल के तहसीलदारों की प्रगति धीमी

बंटवारा में आठ सर्किल में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की प्रगति खराब है। तहसीलदार हरसूद की टेबल पर बंटवारा के नौ प्रकरण तीन से छह माह के बीच लंबित हैं। मूंदी वृत्त में तीन से छह माह के बीच 55 प्रकरण लंबित हैं। इसी तरह तीन माह से छैगांव माखन में 19 , खालवा सर्किल व खालवा वृत्त राेशनी सर्किल में बंटवारा 21 व 24 प्रकरण लंबित है। निराकरण की प्रगति खराब है।

सीमांकन में खंडवा, पंधाना तहसीलदार की प्रगति खराब

सीमांकन में राजस्व विभाग की 21 सर्किल में से खंडवा नगर और पंधाना तहसीलदार की प्रगति सबसे खराब है। खंडवा नगर तहसीलदार कोर्ट में सीमांकन के 38 प्रकरण तीन माह से लंबित है। पंधाना में तीन माह से 13 प्रकरणों का निराकरण नहीं हो सका है।

फैक्ट फाइल

कुल प्रकरण निराकृत लंबित लंबित-(3-माह से) लंबित-(6-माह से )

नामांतरण 16000 13797 2203 2008 1992

बंटवारा 2377 2011 366 306 58

सीमांकन 3965 3760 205 198 06

कुल 22,342 19,568 2,774 2,512 2,056

