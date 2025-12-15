तहसीलों में व्यवस्था बदली, फिर भी छह हजार पक्षकारों को छह माह से नहीं मिल रहा न्याय

जिले की तहसीलों में पक्षकारों को समय से न्याय नहीं मिल रहा है। तहसीलों में तीस दिन के भीतर निराकरण होने वाले ढाई हजार से अधिक प्रकरण तीन माह से लंबित है। यही नहीं छह माह से दो हजार प्रकरणों में पक्षकारों को छह माह से न्याय नहीं मिला है। तहसीलों में पेशी पर पेशी से पक्षकारों को परेशानी हो रही है। इसका खुलासा दो दिन पहले प्रभारी मंत्री की समीक्षा में जिला प्रशासन की ओर से प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में हुआ है। मामले में कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने नवंबर व दिसंबर माह में एसआइआर का कारण बताते हुए प्रगति धीमी होने की जानकारी प्रस्तुत की है। इससे पहले संभागायुक्त के निरीक्षण के दौरान लंबित प्रकरणों के निराकरण में एसआइआर का कारण बताया गया।