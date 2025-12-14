MP में पुलिस के सामने चोरी! दुकान का ताला तोड़ा, पिकअप में ले गए सामान

फखरुद्दीन ने बताया कि बदमाशों ने उसकी दुकान का ताला तोड़कर सामान निकाल लिया। सामान पिकअप वाहन में भर लिया। इसके बाद मेरी दुकान से ही बिजली कनेक्शन लेकर इरफान की दुकान का ताला कटर मशीन से काटा। इस बीच दो पुलिसकर्मी वाहन में आ गए थे। लेकिन वे रोकने की बजाए उनसे बात करते रहे। बदमाशों में एक पुलिसकर्मियों का परिचित था। इस दौरान गश्त करते हुए पुलिस की गाड़ी आई। उन्होंने पिकअप को थाने भिजवाया।