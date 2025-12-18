एमपी में 8 दिन तक प्रेमी के साथ लिव इन में रही, 9वें दिन मायके से लौटे बीवी-बच्चे

demo pic
mp news: मध्यप्रदेश के खंडवा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवती के साथ उसके ही प्रेमी ने बड़ा धोखा किया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़ित युवती अपना घर छोड़कर प्रेमी के साथ लिव में रहने लगी थी लेकिन कुछ दिन में ही प्रेमी का राज खुला तो युवती हैरान रह गई। युवती वापस अपने घर लौट आई है और अब उसने प्रेमी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया है जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है।
आरोपी का नाम लवलेश महाजन है जो कि बुरहानपुर जिले के खकनार का रहने वाला है। 28 साल की पीड़ित युवती के मुताबिक उसकी मुलाकात लवलेश से करीब 7-8 महीने पहले मामा के घर शादी के दौरान एक कार्यक्रम में हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती हो गई और उन्होंने एक दूसरे के मोबाइल नंबर ले लिए। बाद में फोन पर बातचीत होने लगी और इस दौरान लवलेश ने खुद के शादीशुदा होने की बात उससे छिपाई। लवलेश ने उससे शादी करने का वादा किया जिसके कारण युवती उसके झांसे में आ गई।
लवलेश के प्यार के जाल में फंसी युवती 7 दिसंबर को घर से भाग गई। लवलेश खुद उसे बाइक पर लेने के लिए गांव में आया और रात को दोनों करीब 10.30 बजे गांव से भागे और बुरहानपुर चले गए। वहां लवलेश ने उसे अपने घर में रखा। पीड़िता के मुताबिक 8 दिन तक वो लवलेश के साथ लिव इन में रही, इस दौरान लवलेश ने शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। वो लवलेश से शादी के सपने देख रही थी लेकिन 9वें दिन उसके सपने चकनाचूर हो गए।
पीड़िता के मुताबिक वो लवलेश के घर पर ही थी तभी 17 दिसंबर को दोपहर 12 बजे एक महिला और बच्चा घर पर आए। जिन्होंने बताया कि वो लवलेश की पत्नी है तब उसे पता चला कि लवलेश पहले से शादीशुदा है। महिला ने उसे ये भी बताया कि लवलेश ने उससे 3 साल पहले लव मैरिज की थी। लवलेश का राज खुलने के बाद युवती और उसके बीच काफी कहासुनी भी हुई। इसके बाद उसने लवलेश से कहा कि तुम शादीशुदा हो और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लवलेश ने भी उससे कहा कि वो अपनी पहली पत्नी और बच्चे को नहीं छोड़ सकता है। इसके बाद वो बस से घर वापस लौटी और परिजन को पूरी बात बताई, परिजन पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।
