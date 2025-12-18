18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

एमपी में 8 दिन तक प्रेमी के साथ लिव इन में रही, 9वें दिन मायके से लौटे बीवी-बच्चे

mp news: प्रेमी ने शादीशुदा होने की बात छिपाई, युवती ने प्रेमी के प्यार में घर छोड़ा और उसके साथ लिव इन में रहने चली गई थी।

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Shailendra Sharma

Dec 18, 2025

khandwa news

demo pic

mp news: मध्यप्रदेश के खंडवा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवती के साथ उसके ही प्रेमी ने बड़ा धोखा किया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़ित युवती अपना घर छोड़कर प्रेमी के साथ लिव में रहने लगी थी लेकिन कुछ दिन में ही प्रेमी का राज खुला तो युवती हैरान रह गई। युवती वापस अपने घर लौट आई है और अब उसने प्रेमी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया है जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है।

खुद को कुंवारा बताकर प्यार के जाल में फंसाया

आरोपी का नाम लवलेश महाजन है जो कि बुरहानपुर जिले के खकनार का रहने वाला है। 28 साल की पीड़ित युवती के मुताबिक उसकी मुलाकात लवलेश से करीब 7-8 महीने पहले मामा के घर शादी के दौरान एक कार्यक्रम में हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती हो गई और उन्होंने एक दूसरे के मोबाइल नंबर ले लिए। बाद में फोन पर बातचीत होने लगी और इस दौरान लवलेश ने खुद के शादीशुदा होने की बात उससे छिपाई। लवलेश ने उससे शादी करने का वादा किया जिसके कारण युवती उसके झांसे में आ गई।

8 दिन लिव इन में साथ रही

लवलेश के प्यार के जाल में फंसी युवती 7 दिसंबर को घर से भाग गई। लवलेश खुद उसे बाइक पर लेने के लिए गांव में आया और रात को दोनों करीब 10.30 बजे गांव से भागे और बुरहानपुर चले गए। वहां लवलेश ने उसे अपने घर में रखा। पीड़िता के मुताबिक 8 दिन तक वो लवलेश के साथ लिव इन में रही, इस दौरान लवलेश ने शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। वो लवलेश से शादी के सपने देख रही थी लेकिन 9वें दिन उसके सपने चकनाचूर हो गए।

मायके से लौटी पत्नी और बच्चा

पीड़िता के मुताबिक वो लवलेश के घर पर ही थी तभी 17 दिसंबर को दोपहर 12 बजे एक महिला और बच्चा घर पर आए। जिन्होंने बताया कि वो लवलेश की पत्नी है तब उसे पता चला कि लवलेश पहले से शादीशुदा है। महिला ने उसे ये भी बताया कि लवलेश ने उससे 3 साल पहले लव मैरिज की थी। लवलेश का राज खुलने के बाद युवती और उसके बीच काफी कहासुनी भी हुई। इसके बाद उसने लवलेश से कहा कि तुम शादीशुदा हो और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लवलेश ने भी उससे कहा कि वो अपनी पहली पत्नी और बच्चे को नहीं छोड़ सकता है। इसके बाद वो बस से घर वापस लौटी और परिजन को पूरी बात बताई, परिजन पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।

ये भी पढ़ें

बीमार पति का इलाज करने वाले डॉक्टर से पत्नी का हुआ अफेयर, दो साल बाद…
जबलपुर
jabalpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 07:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / एमपी में 8 दिन तक प्रेमी के साथ लिव इन में रही, 9वें दिन मायके से लौटे बीवी-बच्चे

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

महापौर : अधिकारी को अभद्र भाषा बोलने अधिकार किसने दिया माफी मांगे, कलेक्टर बोले… उसने बोला ही नहीं तो किस आधार पर मांगे

Municipal council
खंडवा

कांग्रेसी महिलाओं ने मंत्री शाह का पुतला दहन किया, फायर ब्रिगेड नोजल की छीना झपटी में गीले हुए अधिकारी

Congress performance
खंडवा

तहसीलों में व्यवस्था बदली, फिर भी छह हजार पक्षकारों को छह माह से नहीं मिल रहा न्याय

खंडवा

पुलिस के सामने ही चोरी, आधी रात दुकान का तोड़ा ताला, पिकअप में ले गए सामान

Theft infront of police cctv video viral shop lock broken mp news
खंडवा

मंत्री लोधी बोले…आजादी के मूलमंत्र का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी देश द्रोही

Vande Mataram
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.