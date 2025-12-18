एमपी में 8 दिन तक प्रेमी के साथ लिव इन में रही, 9वें दिन मायके से लौटे बीवी-बच्चे

पीड़िता के मुताबिक वो लवलेश के घर पर ही थी तभी 17 दिसंबर को दोपहर 12 बजे एक महिला और बच्चा घर पर आए। जिन्होंने बताया कि वो लवलेश की पत्नी है तब उसे पता चला कि लवलेश पहले से शादीशुदा है। महिला ने उसे ये भी बताया कि लवलेश ने उससे 3 साल पहले लव मैरिज की थी। लवलेश का राज खुलने के बाद युवती और उसके बीच काफी कहासुनी भी हुई। इसके बाद उसने लवलेश से कहा कि तुम शादीशुदा हो और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लवलेश ने भी उससे कहा कि वो अपनी पहली पत्नी और बच्चे को नहीं छोड़ सकता है। इसके बाद वो बस से घर वापस लौटी और परिजन को पूरी बात बताई, परिजन पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।