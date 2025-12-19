एसआइआर : डाटा रात 12 बजे फ्रीज, नो मैपिंग में 13 हजार 663 वोटर्स को नोटिस, 7555 का पता नहीं

मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य गुरुवार की शाम पांच बजे पूर्ण हो गया। रात 12 बजे डाटा फ्रीज होने के साथ इ-रोल में तब्दील हो गया। चुनाव आयोग इसका ड्राप्ट पब्लिकेशन 23 दिसंबर को बूथों पर करेगा। 22 जनवरी तक दावा-आपत्ति करने का समय दिया गया है। आयोग के तमाम प्रयास के बाद भी 13 हजार 663 वोटर्स नो-मैपिंग की श्रेणी दर्ज हैं। ये वोटर्स वर्ष 2003 की लिस्ट के अनुसार अपने पारिवारिक हिस्ट्री की जानकारी नहीं दे सके हैं।