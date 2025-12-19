19 दिसंबर 2025,

खंडवा

एसआइआर : डाटा रात 12 बजे फ्रीज, नो मैपिंग में 13 हजार 663 वोटर्स को नोटिस, 7555 का पता नहीं

एसआइआर कार्यक्रम के तहत 18 दिसंबर को अंतिम दिन रात 12 बजे डाटा फ्रीज होने के साथ इ-रोल में तब्दील हो गया। दो जगहों पर नाम दर्ज 8774, मृतक 18958, बाहर चले गए 50 हजार 817, 23 दिसंबर को ड्राप्ट पब्लिकेशन 22 जनवरी तक बूथों दावा-आपत्तियां

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Dec 19, 2025

Election Commission Warns of Jail for Providing False Information in SIR

Election Commission Warns of Jail for Providing False Information in SIR। (फाइल फोटो-पत्रिका)

एसआइआर कार्यक्रम के तहत 18 दिसंबर को अंतिम दिन रात 12 बजे डाटा फ्रीज होने के साथ इ-रोल में तब्दील हो गया। दो जगहों पर नाम दर्ज 8774, मृतक 18958, बाहर चले गए 50 हजार 817, 23 दिसंबर को ड्राप्ट पब्लिकेशन 22 जनवरी तक बूथों दावा-आपत्तियां

22 जनवरी तक दावा-आपत्ति

मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य गुरुवार की शाम पांच बजे पूर्ण हो गया। रात 12 बजे डाटा फ्रीज होने के साथ इ-रोल में तब्दील हो गया। चुनाव आयोग इसका ड्राप्ट पब्लिकेशन 23 दिसंबर को बूथों पर करेगा। 22 जनवरी तक दावा-आपत्ति करने का समय दिया गया है। आयोग के तमाम प्रयास के बाद भी 13 हजार 663 वोटर्स नो-मैपिंग की श्रेणी दर्ज हैं। ये वोटर्स वर्ष 2003 की लिस्ट के अनुसार अपने पारिवारिक हिस्ट्री की जानकारी नहीं दे सके हैं।

नो-मैपिंग को नोटिस जारी करेगा

गुरुवार को फाइनल लिस्ट के अनुसार 7 हजार 555 वोटर्स का पता नहीं है। चुनाव आयोग ने नो-मैपिंग में आने वाले वोटर्स को नोटिस जारी करेगा। 12 बिंदुओं में से किसी एक की जानकारी देने के बाद वोटर लिस्ट में नाम दर्ज रहेगा। अन्यथा आयोग की गाइड लाइन के तहत आगे की कार्रवाई होगी।

रात 12 बजे डाटा फ्रीज हो गया

रिपोर्ट के अनुसार जिले में 10 लाख 29 हजार 806 वोटर्स में 9 लाख 43 हजार 579 वोटर्स के आवेदन डिजिटलाइज्ड हो गए हैं। इसमें 86 हजार 227 वोटर के नाम हटाए गए। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार रात 12 बजे डाटा फ्रीज हो गया। इ-रोल में तब्दील होने के साथ ही अब वोटर लिस्ट की प्रिटिंग होगी। 22 दिसंबर की शाम सभी बीएलओ को वोटर लिस्ट उपलब्ध कराई जाएगी। 23 दिसंबर को वोटर लिस्ट का ड्राप्ट पब्लिकेशन होगा।

विस कुल डिजिटलाइज्ड नो-मैपिंग

मांधाता- 225149 207700 1386

हरसूद- 233751 218051 2446

खंडवा- 280864 243057 6870

पंधाना- 290042 274771 2961

कुल 1029806 943579 13663

फैक्ट फाइल

मृतक :18958

लापता : 7555

शिफ्ट हो गए : 50817

दो जगहों पर नाम दर्ज 8774

कुल बाहर हुए : 86227

Published on:

19 Dec 2025 12:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / एसआइआर : डाटा रात 12 बजे फ्रीज, नो मैपिंग में 13 हजार 663 वोटर्स को नोटिस, 7555 का पता नहीं

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

8 दिन तक प्रेमी के साथ लिव इन में रही, 9वें दिन मायके से लौटे बीवी-बच्चे

khandwa news
खंडवा

महापौर : अधिकारी को अभद्र भाषा बोलने अधिकार किसने दिया माफी मांगे, कलेक्टर बोले… उसने बोला ही नहीं तो किस आधार पर मांगे

Municipal council
खंडवा

कांग्रेसी महिलाओं ने मंत्री शाह का पुतला दहन किया, फायर ब्रिगेड नोजल की छीना झपटी में गीले हुए अधिकारी

Congress performance
खंडवा

तहसीलों में व्यवस्था बदली, फिर भी छह हजार पक्षकारों को छह माह से नहीं मिल रहा न्याय

खंडवा

पुलिस के सामने ही चोरी, आधी रात दुकान का तोड़ा ताला, पिकअप में ले गए सामान

Theft infront of police cctv video viral shop lock broken mp news
खंडवा
