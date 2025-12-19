एसआइआर : डाटा रात 12 बजे फ्रीज, नो मैपिंग में 13 हजार 663 वोटर्स को नोटिस, 7555 का पता नहीं

Election Commission Warns of Jail for Providing False Information in SIR। (फाइल फोटो-पत्रिका)
एसआइआर कार्यक्रम के तहत 18 दिसंबर को अंतिम दिन रात 12 बजे डाटा फ्रीज होने के साथ इ-रोल में तब्दील हो गया। दो जगहों पर नाम दर्ज 8774, मृतक 18958, बाहर चले गए 50 हजार 817, 23 दिसंबर को ड्राप्ट पब्लिकेशन 22 जनवरी तक बूथों दावा-आपत्तियां
मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य गुरुवार की शाम पांच बजे पूर्ण हो गया। रात 12 बजे डाटा फ्रीज होने के साथ इ-रोल में तब्दील हो गया। चुनाव आयोग इसका ड्राप्ट पब्लिकेशन 23 दिसंबर को बूथों पर करेगा। 22 जनवरी तक दावा-आपत्ति करने का समय दिया गया है। आयोग के तमाम प्रयास के बाद भी 13 हजार 663 वोटर्स नो-मैपिंग की श्रेणी दर्ज हैं। ये वोटर्स वर्ष 2003 की लिस्ट के अनुसार अपने पारिवारिक हिस्ट्री की जानकारी नहीं दे सके हैं।
गुरुवार को फाइनल लिस्ट के अनुसार 7 हजार 555 वोटर्स का पता नहीं है। चुनाव आयोग ने नो-मैपिंग में आने वाले वोटर्स को नोटिस जारी करेगा। 12 बिंदुओं में से किसी एक की जानकारी देने के बाद वोटर लिस्ट में नाम दर्ज रहेगा। अन्यथा आयोग की गाइड लाइन के तहत आगे की कार्रवाई होगी।
रिपोर्ट के अनुसार जिले में 10 लाख 29 हजार 806 वोटर्स में 9 लाख 43 हजार 579 वोटर्स के आवेदन डिजिटलाइज्ड हो गए हैं। इसमें 86 हजार 227 वोटर के नाम हटाए गए। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार रात 12 बजे डाटा फ्रीज हो गया। इ-रोल में तब्दील होने के साथ ही अब वोटर लिस्ट की प्रिटिंग होगी। 22 दिसंबर की शाम सभी बीएलओ को वोटर लिस्ट उपलब्ध कराई जाएगी। 23 दिसंबर को वोटर लिस्ट का ड्राप्ट पब्लिकेशन होगा।
मांधाता- 225149 207700 1386
हरसूद- 233751 218051 2446
खंडवा- 280864 243057 6870
पंधाना- 290042 274771 2961
कुल 1029806 943579 13663
फैक्ट फाइल
मृतक :18958
लापता : 7555
शिफ्ट हो गए : 50817
दो जगहों पर नाम दर्ज 8774
कुल बाहर हुए : 86227
