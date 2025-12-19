भैरव तालाब वार्ड : 15 फीट खोदी गहरी नींव, बगल में दवाओं से भरा तीन मंजिला मकान भरभराकर गिरा

भैरव तालाब वार्ड में दवाओं से भरा तीन मंजिला मकान भरभराकर गिर गया। हादसा गुरुवार की शाम 4.15 बजे का है। मकान ढहने के तेज धमका अफरा-तफरी मच गई। इसकी वजह बगल में बेसमेंट निर्माण के लिए 15 फीट से अधिक गहरी नींव में पानी रिसना बताया जा रहा है। हादसे में मलबे के नीचे लाखों की दवाएं नष्ट हो गईं। इसकी कीमत पांच करोड़ बताई जा रही है। किसी जानमाल की हानि नहीं हुई है। अवकाश के कारण दवा गोदाम बंद था। नहीं तो यहां काम करने वाले 10 से अधिक लोगों हादसे का शिकार हो जाते।