खंडवा

भैरव तालाब वार्ड : 15 फीट खोदी गहरी नींव, बगल में दवाओं से भरा तीन मंजिला मकान भरभराकर गिरा

बगैर अनुमति किया जा रहा था निर्माण, निगम ने कार्य पालन यंत्री समेत पांच को जारी किया नोटिस

खंडवा

image

Rajesh Patel

Dec 19, 2025

Municipal council

खंडवा में भरभराकर गिरा मकान

बगैर अनुमति किया जा रहा था निर्माण, निगम ने कार्य पालन यंत्री समेत पांच को जारी किया नोटिस

हादसे में मलबे के नीचे लाखों की दवाएं नष्ट हो गईं

भैरव तालाब वार्ड में दवाओं से भरा तीन मंजिला मकान भरभराकर गिर गया। हादसा गुरुवार की शाम 4.15 बजे का है। मकान ढहने के तेज धमका अफरा-तफरी मच गई। इसकी वजह बगल में बेसमेंट निर्माण के लिए 15 फीट से अधिक गहरी नींव में पानी रिसना बताया जा रहा है। हादसे में मलबे के नीचे लाखों की दवाएं नष्ट हो गईं। इसकी कीमत पांच करोड़ बताई जा रही है। किसी जानमाल की हानि नहीं हुई है। अवकाश के कारण दवा गोदाम बंद था। नहीं तो यहां काम करने वाले 10 से अधिक लोगों हादसे का शिकार हो जाते।

मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई

गुरुवर को मजदूर नींव से पानी निकाल रहे। मकान ढहने का लाइव वीडियो मोबाइल में कैद हुआ है। इसकी सूचना से मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। कुछ लोग हादसे का लाइव वीडियो मोबाइल में कैद हुआ है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने पंचनामा तैयार कर स्थल को सील कर दिया है। निगम आयुक्त ने कार्य पालन यंत्री समेत पांच को नोटिस दिया है। स्थल को बैरिकेड कर सील कर दिया गया है।

बगैर अनुमति निर्माण, गहरी नींव में पानी रिसने से हादसा

माधव नगर सिंधी कॉलोनी निवासी साइकिल कारोबारी खैराजमल लालवानी मकान का निर्माण कर रहे। बगैर अनुमति निर्माण शुरू कर दिया। आठ दिन पहले 15 फीट गहरी नींव खोदी। बगल में स्थित सतपाल सिंह चावला दवा कारोबारी के तीन मंजिला की नींव से अधिक गहरी खोद दी। नींव में पानी रिस गया। गुरुवार को मजदूर नींव से पानी निकाल रहे थे। इस बीच शाम सवा चार बजे मकान भरभराकर गिर गया। गनीमत रही कि मौके पर कोई मौजूद नहीं था।

डेढ़ माह से अटकी अनुमति की प्रक्रिया

खैराजमल लालवानी ने कंसल्टेंट अनवेश बाहेती के माध्यम से निर्माण की अनुमति का ऑनलाइन आवेदन किया है। बाहेती के अनुसार आवेदन डेढ़ माह पहले लगा है। निगम सब इंजीनियर आदर्श शर्मा का कहना है कि तकनीकी जांच के दौरान मास्टर प्लान के अनुसार ड्राइंग नहीं मिली। सुधार के लिए कंसल्टेंट को वापस की गई है। बगैर अनुमति निर्माण किया जा रहा था।

आवेदन 34 बाय 8 मीटर का, नींव खोद 30 बाय 110 फीट

खैराजमल लालवानी ने निगम में निर्माण कराने 34 बाय 8 मीटर का आवेदन दिया है। जबकि मौके पर 30 बाय 110 फीट एरिया में गहरी नींव खोद दिया है। खोदा गया कि 260 स्क्वायर मीटर एरिया में खोदाई की है।

निर्माण स्थल सील, बनाया पंचनामा

घटना स्थल पर सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर सिंह, निगम आयुक्त प्रियंका राजावत, उपायुक्त एसआर सितोले मौके पर पहुंचे। निरीक्षण कर इंजीनियर को पंचनामा बनवाया है। निर्माण परिसर को सील कर दिया है। आयुक्त ने सामग्री जब्त करने के निर्देश दिए।

कार्यपालन यंत्री समेत पांच को नोटिस

कार्यपालन यंत्री वर्षा घिड़ोडे, उपयंत्री आदर्श शर्मा, टाइम कीपर अजय गीते एवं सहायक राजस्व निरीक्षक अभिषेक तिवारी को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा है। 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट तलब की है। इसके अलावा बगैर अनुमति निर्माण कार्य करने वाले आवेदक व कंसल्टेंट को नोटिस जारी किया है।

शहर में 50-60 निर्माण की सूचना

शहर में बिना अनुमति 50-60 निर्माण होने की सूचना है। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। पंजाब कॉलोनी, आनंद नगर, जसवाड़ी मार्ग, इंदौर रोड आदि कई जगहों पर बिना अनुमति निर्माण हो रहा है।

इनका कहना : प्रियंका सिंह राजावत, आयुक्त, नगर निगम

बिना अनुमति निर्माण होना पाया गया है। आवेदन मास्टर प्लान के अनुसार नहीं होने पर ड्राइंग सुधार के लिए कंसल्टेंट को वापस किया गया है। मामले में कार्यपालन यंत्री, उपयंत्री, टाइम कीपर एवं सहायक राजस्व निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / भैरव तालाब वार्ड : 15 फीट खोदी गहरी नींव, बगल में दवाओं से भरा तीन मंजिला मकान भरभराकर गिरा

