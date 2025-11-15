मरीज नहीं… अवैध शराब लेकर घूम रही थी एम्बुलेंस, पुलिस ने घेरा तो बेरिकेट्स तोड़कर भागा ड्राइवर

Illegal liquor smuggling: 108 एंबुलेंस जैसी सुविधा शुरु करने के पीछे मकसद है कि जरूरतमंदों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जाए, उन्हें उपचार देकर जान बचाई जाए। मगर खरगोन जिले के आदिवासी क्षेत्र झिरन्या में इस सुविधा का दुरुपयोग हो रहा है। इसका ताजा उदाहरण बीती रात उस समय देखने को मिला जब सर्चिग के लिए तैनात पुलिस टीम को एक एंबुलेंस में बड़ी मात्रा में अवैध शराब मिली। यानी यह वाहन मरीजों को छोड़ने के बजाय शराब ढोने के काम में लगा था। एंबुलेंस में 52 पेटी अवैध शराब पुलिस ने जब्त की है।