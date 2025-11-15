सरपंच के जेठ की सरेआम गुंडागर्दी! सचिव को दी धमकी, कहा- गर्दन काट लूंगा

जनपद पंचायत व जिला पंचायत भले ही दावा करती हैं कि जिन पंचायतों में महिला सरपंच हैं, वहां महिला स्वयं ही सरपंच कार्य ही संभालती हैं और उनके परिजनों का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। लेकिन पंचायत सचिव ने जिम्मेदार अधिकारियों के इस दावे की हकीकत उजागर कर दी है। पंचायत सचिव का कहना है कि महिला सरपंच होने की वजह से सरपंच का जेठ देशराज अहिरवार पंचायत में सरपंच का कार्य संभालता है। जो बिना कार्य कराए ही पंचायत के खाते से राशि निकलवाने के लिए दबाव बनाता रहता है। सचिव की शिकायत पर पुलिस ने सरपंच के जेठ के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, जान से मारने की धमकी व गाली-गलौच सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है।