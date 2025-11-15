सरपंच के जेठ की सरेआम गुंडागर्दी! सचिव को दी धमकी, कहा- गर्दन काट लूंगा

garhalla panchayat secretary threatened by sarpanch jeth (फोटो- सोशल मीडिया)
Panchayat secretary threatened: पंचायत के खाते से 14 लाख रुपए न निकलवाना पंचायत सचिव को भारी पड़ गया। महिला सरपंच के जेठ ने पहले तो गाली-गलौच की और फिर सचिव को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि तेरी गर्दन काट लूंगा। जब सचिव ने थाने में शिकायत की तो पुलिस ने सरपंच के जेठ के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली है। मामला अशोकनगर के मुंगावली विकासखंड की गढ़ला पंचायत का है। बिल्हेरु गांव निवासी 56 वर्षीय मुन्नालाल रजक ग्राम पंचायत गढ़ला में पंचायत सचिव पद पर पदस्थ है। (mp news)
सचिव मुन्नालाल रजक का आरोप है कि सरपंच सरोजबाई का जेठ देशराज अहिरवार जनसुनवाई के दौरान ग्राम पंचायत कार्यालय में आया और पंचायत के खाते से अनाधिकृत रूप से 14 लाख रुपए की राशि निकलवाने के लिए कहा गया। जब राशि निकलवाने से इनकार किया तो देशराज अहिरवार ने गालियां दी और हेलमेट व बैग उठाकर फेंक दिया। कहा कि यहां से निकल नहीं पाओगे तुम्हारी गर्दन काट दूंगा और जान से मारने की धमकी भी दी। साथ ही यह भी कहा कि पत्नी से चप्पल से पिटवाऊंगा और झूठे केस में फंसा दूंगा।
जनपद पंचायत व जिला पंचायत भले ही दावा करती हैं कि जिन पंचायतों में महिला सरपंच हैं, वहां महिला स्वयं ही सरपंच कार्य ही संभालती हैं और उनके परिजनों का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। लेकिन पंचायत सचिव ने जिम्मेदार अधिकारियों के इस दावे की हकीकत उजागर कर दी है। पंचायत सचिव का कहना है कि महिला सरपंच होने की वजह से सरपंच का जेठ देशराज अहिरवार पंचायत में सरपंच का कार्य संभालता है। जो बिना कार्य कराए ही पंचायत के खाते से राशि निकलवाने के लिए दबाव बनाता रहता है। सचिव की शिकायत पर पुलिस ने सरपंच के जेठ के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, जान से मारने की धमकी व गाली-गलौच सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है।
पंचायत सचिव ने पुलिस थाने में शिकायत कर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री विशेष निधि के तहत ग्राम पंचायत में सीसी रोड निर्माण के लिए 14 लाख रुपए की राशि आई है। जिसे वह बिना कार्य कराए ही अनाधिकृत रूप से निकलवाना चाह रहा है। साथ ही सचिव का यह भी आरोप है कि सरपंच का जेठ हमेशा ही इसी तरह से बिना कार्य कराए अनाधिकृत रूप से पंचायत के खाते से शासकीय राशि निकलवाने के लिए दबाव बनाता है। (mp news)
