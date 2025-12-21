एमपी में राजस्व निरीक्षक पर बड़ी कार्रवाई, पद से हटाया और अतिक्रमण पर चली JCB

राजस्व निरीक्षक सुखवीर सिंह रघुवंशी साल 2003 में बरखेड़ी गांव में पटवारी था। पटवारी रहते वक्त उसने गांव में बिना अनुमति पट्टे की जमीन खरीदी थी। जबकि नियमानुसार शासकीय कर्मचारी होने के नाते जमीन खरीदने विभागीय अनुमति लेना चाहिए थी। इतना ही नहीं पटवारी रहते वक्त ही इसी गांव में एक जमीन पर अवैध अतिक्रमण भी सुखवीर सिंह रघुवंशी ने किया था। जब इस मनमानी का खुलासा हुआ तो कलेक्टर ने पांच दिन पहले ही राजस्व निरीक्षक सुखवीर सिंह रघुवंशी पर एक्शन लेते हुए उससे आरआई वृत का प्रभार छीन कर भू-अभिलेख अधीक्षक कार्यालय में अटैच कर दिया था। साथ ही कार्रवाई के निर्देश दिए थे।