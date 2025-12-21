एमपी में राजस्व निरीक्षक पर बड़ी कार्रवाई, पद से हटाया और अतिक्रमण पर चली JCB

revenue inspector illegal dhaba demolished jcb action (सोर्स- पत्रिका)
mp news: मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की सख्ती जारी है। रविवार को शहर से सटे बरखेड़ी गांव में राजस्व निरीक्षक सुखवीर सिंह रघुवंशी द्वारा अवैध रूप से बनाए गए ढाबे को प्रशासन ने जेसीबी चलाकर जमींदोज कर दिया। एसडीएम शुभ्रता त्रिपाठी और तहसीलदार भारतेंदु यादव के नेतृत्व में सुबह कार्रवाई की गई। जैसे ही जेसीबी की कार्रवाई शुरू हुई, देखते ही देखते ढाबा मलबे में तब्दील हो गया और मौके पर मलबे का ढेर लग गया। खास बात यह रही कि राजस्व निरीक्षक वही अधिकारी हैं, जो कुछ दिन पहले तक दूसरों की जमीन की नाप-जोख कर रहे थे।
देखें वीडियो-
राजस्व निरीक्षक सुखवीर सिंह रघुवंशी साल 2003 में बरखेड़ी गांव में पटवारी था। पटवारी रहते वक्त उसने गांव में बिना अनुमति पट्टे की जमीन खरीदी थी। जबकि नियमानुसार शासकीय कर्मचारी होने के नाते जमीन खरीदने विभागीय अनुमति लेना चाहिए थी। इतना ही नहीं पटवारी रहते वक्त ही इसी गांव में एक जमीन पर अवैध अतिक्रमण भी सुखवीर सिंह रघुवंशी ने किया था। जब इस मनमानी का खुलासा हुआ तो कलेक्टर ने पांच दिन पहले ही राजस्व निरीक्षक सुखवीर सिंह रघुवंशी पर एक्शन लेते हुए उससे आरआई वृत का प्रभार छीन कर भू-अभिलेख अधीक्षक कार्यालय में अटैच कर दिया था। साथ ही कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
भू-अभिलेख अधीक्षक ने पांच दिन पहले कलेक्टर को भेजी गई रिपोर्ट में बताया था कि राजस्व निरीक्षक सुखवीर सिंह रघुवंशी अपने सेवाकाल में पांच बार निलंबित हो चुका है। वहीं विभागीय जांच में भी सख्त चेतावनी देकर इन्हें छोड़ा गया था। यहां ये भी बता दें कि अशोकनगर में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है और एक दिन पहले ही प्रशासन ने ग्राम कोलुआ में ऑनलाइन सट्टा कारोबारी आजाद खान के दो मंजिला लग्जरी फार्म हाउस को जेसीबी से ढहाया था।
