स्टेशन पर प्लेटफॉर्म छोड़ पटरी पर खड़े नजर आए सैकड़ों रेल यात्री, वजह आपको दंग कर देगी

मामला अशोकनगर रेलवे स्टेशन का है। सोमवार को बीना-ग्वालियर पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रमांक-1 पर आना थी, लेकिन प्लेटफॉर्म-1 पर कोयले से भरी मालगाड़ी आकर खड़ी हो गई। बीना-ग्वालियर ट्रेन को मेन लाइन पर खड़ा किया गया। इससे सैंकड़ों यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने-उतरने पर पटरी पर मेला सा लग गया। गोद में बच्चे और पीठ पर बैग तो कहीं बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी ट्रेन से पटरी पर उतरीं और फिर प्लेटफॉर्म पर चढ़ना पड़ा। लेकिन इसी समय यात्रियों को पटरी पार न करने रेलवे स्टेशन पर एनाउंसमेंट चलता रहा। इससे यात्रियों का कहना था कि, जब ट्रेन ही बीच लाइन में खड़ी है तो प्लेटफार्म पर कहां से जाएं?