MP पुलिस के ‘ऑपरेशन क्लीन’ ने साफ कर दी ‘अवैध शराब फैक्ट्री’, सुबह 4 बजे मारी रेड

शहर से करीब 10 किमी दूर थाना कचनार के माधोगढ़ गांव का इलाका अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण शराब माफिया का गढ़ माना जाता रहा है। अक्सर पुलिस की दबिश के दौरान आरोपी नदी में कूदकर या झाड़ियों का फायदा उठाकर भाग निकलते थे। इसे देखते हुए इस बार पुलिस ने रणनीति बदली। एसडीओपी विवेक शर्मा के नेतृत्व में कोतवाली, देहात, कचनार, पिपरई, बहादुरपुर, शाढ़ौरा, नईसराय और पुलिस लाइन के संयुक्त बल ने तड़के 4 बजे ही गांव को घेर लिया। जैसे ही पुलिस आगे बढ़ी, ड्रोन कैमरों ने झाड़ियों में छिपे आरोपियों की लोकेशन ट्रेस कर ली, जिससे उन्हें भागने का मौका नहीं मिला।