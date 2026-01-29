MP में सामान्य विधानसभा सीट को ‘एसटी आरक्षित’ करने का उठा मुद्दा, कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन

MP News: अशोकनगर में आदिवासी समाज की युवती के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने पीडि़ता पर ही मामला दर्ज कर दिया। इससे नाराज जय आदिवासी युवा शख्नित (जयस) संगठन ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। संगठन ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पैसे लेकर आरोपियों को संरक्षण दिया गया है। साथ ही चंदेरी विस को एसटी वर्ग के लिए आरक्षित करने की मांग की। जयस जिलाध्यक्ष कपूरसिंह रावत ने बताया कि 5 जनवरी को शाढौरा थाना क्षेत्र के ग्राम ककरुआ में एक आदिवासी युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी। जब पीडि़ता थाने पहुंची, तो थाना प्रभारी ने आरोपी पर एफआइआर दर्ज करने के बजाय, कथित तौर पर पैसे लेकर पीडि़ता के खिलाफ ही मामला दर्ज कर दिया।