खुशखबरी: अब MP से प्रयागराज जाना होगा आसान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और रेल मंत्री की बैठक में बड़ा फैसला

उज्जैन से देहरादून तक जाने वाली उज्जयिनी एक्सप्रेस गुना-बीना होकर चलती थी, लेकिन कोरोना काल में बंद होने के बाद जब यह ट्रेन शुरु हुई तो रूट बदलकर गुना-बीना की बजाय गुना-शिवपुरी-ग्वालियर के रास्ते चलाया जाने लगा। इससे जिले की की दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन सुविधा बंद हो गई। इसलिए लंबे समय से जिलेवासी इस ट्रेन को वापस पुराने रूट से चलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस ट्रेन के कोलारस स्टेशन पर स्टॉपेज की स्वीकृति से ट्रेन के पुराने रूट पर बहाल होने की संभावना अब कम है। (MP News)