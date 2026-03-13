खेत में किसान को लगा करंट, बचाने दौड़ा चचेरा भाई, दोनों की दर्दनाक मौत

MP News:राजगढ़ जिले के बोड़ा थाना क्षेत्र के ढाबला गांव में खेत पर सिंचाई करते समय करंट लगने से दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार ढाबला निवासी देवीसिंह पिता तकतसिंह (45) और कमल पिता मानसिंह (35) खेत पर गेहूं और चने की फसल में सिंचाई कर रहे थे। इसी दौरान पानी फेरते समय उन्हें करंट लग गया। बताया जा रहा है कि एक भाई को करंट लगने की स्थिति में दूसरे ने बचाने का प्रयासकिया। इस प्रयास में दूसरे को भी करंट लग गया।