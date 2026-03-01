जीभ-नाक काटी, खेत में तड़पती मिली महिला, अस्पताल में मौत

बुधवार सुबह जब मृतक का बेटा उठा तो मां झोपड़ी में नहीं थी। तब उसे लगा कि मां शायद गांव गई होगी लेकिन कुछ देर तक जब मां वापस नहीं लौटी तो गांव में तलाश की पर मां का कहीं पता नहीं चला। इसके बाद उसने आसपास के खेतों में तलाश शुरु की, इसी दौरान खेत में गेहूं के बीच मां गंभीर हालत में तड़पती मिली। मां के चेहरे से खून बह रहा था, वो तुरंत मां को खिलचीपुर अस्पताल लेकर पहुंचा जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। मौके पर एक खटिया भी मिली है जिससे महिला के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह सामने आएगी।