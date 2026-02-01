रात 9 बजे..स्टेयरिंग फेल होने से बारातियों की कार पेड़ से टकराई, एक की मौत, तीन गंभीर

पुलिस के अनुसार पानिया गांव से एक बारात झाड़पिपलिया जा रही थी। बारात में शामिल एक कार में छह लोग सवार थे। पचोर से निकलते समय पनिया बायपास स्थित पेट्रोल पंप के पास अचानक वाहन का स्टेयरिंग फेल हो गया जिसके कारण चालक नियंत्रण खो बैठा और कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में राजेश गुर्जर (30) निवासी पानिया की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गोविंद, देवराज और हरिओम गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पहले पचोर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया।