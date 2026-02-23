40 किमी दूर मिला कोटा में नीट की तैयारी करने वाले छात्र का शव, बिलख उठे परिजन

जानकारी के अनुसार, कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में 17 फरवरी को गुमशुदगी दर्ज करवाने के बाद उसे पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें उसे ढूंढ़ने में लगी थीं। पहले वह हॉस्टल से निकलता हुआ सीसीटीवी में दिख रहा था। बाद में कोई पता नहीं चला। नजदीक ही कैथून थाना क्षेत्र से होकर निकली चंबल नदी की नहर के किनारे उसके सामान मिले थे। इस आधार पर टीमें सर्चिंग कर रही थीं। पांच दिन की कड़ी मशक्कत के बाद सोमवार दोपहर उसका शव नहर में अंता के पास अटका हुआ मिला। पुलिस का कहना है कि लंबे समय पानी में रहने के कारण शव क्षत-विक्षत हो गया। पोस्टमॉर्टम के लिए उसे अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं, पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है।